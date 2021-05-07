Polis memurunun balıkları kurtarmak için zamanla yarışı
Polis memurunun balıkları kurtarmak için zamanla yarışı Van Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, kaçak avlanan canlı ince kefali balıklarını tekrar doğal yaşam alanlarına bırakmak için adeta zamanla yarıştı.
|07 Mayıs 2021 19:31
|+Aa- Yazdır
Van Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, kaçak avlanan canlı ince kefali balıklarını tekrar doğal yaşam alanlarına bırakmak için adeta zamanla yarıştı.
Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşayabilen endemik tür olan inci kefali balığı için 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı dönemi devam ediyor. Van Gölü Havzası'nın önemli değerlerinden olan ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için Van Emniyet Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde inci kefali av yasağına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul Milletvekili Abdullah Güler'in annesi hayatını kaybetti
07 Mayıs 2021 19:54
|Vaka sayıları 20 bine geriledi
07 Mayıs 2021 19:32
|DSÖ Çin'in Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi
07 Mayıs 2021 18:55
|Pençe operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi
07 Mayıs 2021 17:15
|Hane halkı büyüklüğü en yüksek il Şırnak oldu
07 Mayıs 2021 16:06
|Amasya'da polis ve öğretmenler kapı kapı gezerek çocuklara bayram hediyesi dağıttı
07 Mayıs 2021 15:34
|Başkentteki barajlarda 240 günlük su bulunuyor
07 Mayıs 2021 15:23
|Camilerde 'Kadir Gecesi' konulu hutbe okundu
07 Mayıs 2021 15:02
|KVKK'dan '20'li yaşlar challenge' uyarısı
07 Mayıs 2021 14:34
|Bayram namazı, korona tedbirleriyle kılınacak: İşte namaz saatleri
07 Mayıs 2021 13:30