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İl dışından gelen ailelerden kaynaklı 56 pozitif vaka kontrol altına alındı

Müdür Oruç: "İl dışından gelen ailelerden kaynaklı 56 pozitif vakayı kontrol altına aldık" Korona virüs vaka liderliğini başka illere bırakan Samsun'da son zamanlarda 'il dışı kaynaklı vakalar' görülmeye başladı.
 07 Mayıs 2021 19:34
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Korona virüs vaka liderliğini başka illere bırakan Samsun'da son zamanlarda 'il dışı kaynaklı vakalar' görülmeye başladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "İl dışından gelen ailelerden kaynaklı olarak toplam 56 tane pozitif vakamız mevcut. Biz bunları şu anda kontrol altına aldık" dedi.

Uzun süre Türkiye'de nüfusa oranla vaka sayısına sahip en yüksek il konumunda olan Samsun'da alınan sıkı tedbirlerle beraber vaka sayıları son 4 haftadır düşüşe geçti. Samsun en çok vaka görülen iller sıralamasında da 1. sıradan 40. sıraya kadar geriledi. İl Sağlık Müdürü Oruç ise son günlerde 'il dışı kaynaklı vaka' görüldüğünü açıkladı
İhlas Haber Ajansı
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