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Nöbetten dönen kadın doktorun aracı takla attı
Nöbetten dönen kadın doktorun aracı takla attı Büyükçekmece'de nöbetten dönen kadın doktorun kullandığı araç kontrolden çıkarak önce önündeki araca, ardından refüje çarparak takla attı
|07 Mayıs 2021 19:35
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Büyükçekmece'de nöbetten dönen kadın doktorun kullandığı araç kontrolden çıkarak önce önündeki araca, ardından refüje çarparak takla attı.
Kaza, saat 17.20 sıralarında Beykent Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Meryem U. isimli hastanede nöbetten dönen kadın doktorun hakimiyetindeki 34 KR 7802 plakalı binek araç bir anda kontrolden çıktı. Araç önce 34 KR 0601 plakalı araca ardından da refüje çarparak takla attı. Kaza sonrası kadın doktor çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Meryem U. kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bölgede oluşan yoğun trafik ise kaza yapan araçların kaldırılması ile normale döndü.
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