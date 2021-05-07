İstanbul Milletvekili Abdullah Güler'in annesi hayatını kaybetti
|07 Mayıs 2021 19:54
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TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve AK Parti Milletvekili Abdullah Güler'in annesinin hayatını kaybetmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan taziye mesajı yayımladı.
Fahrettin Altun'un taziye mesajı:
TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve İstanbul milletvekili sayın Abdullah Güler'in kıymetli annesi Fatma Güler'in vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Fatma annemize Allah'tan rahmet, başta sayın vekilimiz olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.
TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve İstanbul milletvekili sayın Abdullah Güler'in kıymetli annesi Fatma Güler'in vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Fatma annemize Allah'tan rahmet, başta sayın vekilimiz olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 7, 2021
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