Susuz tarımda Konya'da umutlar yeşerdi
|07 Mayıs 2021 20:51
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Türkiye'de tarımsal üretimin yüzde 10'unun karşılandığı Konya Ovası'nda, yılda ortalama 4,5 milyar metreküp su tüketiliyor. Yaklaşık 2,5 milyar metreküpünün yer altı suyu olması nedeniyle ovanın yer altı su seviyesi, 45 metre derinliğe kadar geriledi. Her geçen gün kuraklığın daha da hissedildiği, 2 milyon 200 bin hektar ekim alanına sahip tarım şehrinde, yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor.
40 DEKARLIK DENEME EKİMİ BAŞARILI GEÇİYOR
Konya Ovası'nda tarımı sürdürmek amacıyla ana vatanı Mezopotamya olan ve Mardin'de yetişen, diğer buğdaylara göre de çok az su isteyen 'Sorgül' buğdayının yetiştirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda 'Sorgül' buğdayı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kentteki Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü'ne ait 40 dekarlık arazide Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ile projesinin yürütücüsü olan gastronomi şefi Ebru Baybara Demir'in katıldığı törenle toprakla buluşturulmuştu. Aradan geçen süreçte ekimi yapılan buğday, filizlenip büyümeye başladı.
Altınova Tarım İşletmesi Müdürü Ali Odabaşı, ekimin başarılı geçtiğini belirtti. Odabaşı, ''Sorgül buğdayının mart ayında ekimi yaptık. Nisan ayının ilk günlerinde de üst gübre atımı yapıldı. Ardından da yabancı otlar için ilaçlama çalışması yaptık. Bitkinin şu ana kadar yetişmesinde bir sorun yaşanmadı. Durumu iyi ve hızla büyüyor. Şu an artık yağışları bekliyoruz. Bölgemiz önümüzdeki günlerde yağış alırsa daha iyi verim alırız" dedi.
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