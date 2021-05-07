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Polis, Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı
 07 Mayıs 2021 21:10
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Polis, Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının yayınlanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif'te ses ve gaz bombası kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştığını söyledi.

Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda da İsrail polisinin Filistinlilerin girişine izin vermemesi üzerine arbede yaşandı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesi özellikle kadın ve çocukların büyük panik yaşamasına yol açtı.

Mescid-i Aksa ve çevresinde gerilim devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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