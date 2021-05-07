1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Alman vatandaşı Türk, denize girmek isteyince, polis engeliyle karşılaştı

Sinop'a tatile gelen Almanya vatandaşı aile, küçük kızlarının denize girmesi nedeniyle şikayet edildi. Kısıtlamadan muaf olduklarını ifade etmelerine rağmen polise söz geçiremeyen Çelik ailesi, "Antalya'da Almanlar girebiliyor, burada mı giremiyor" diyerek sitem etti
 07 Mayıs 2021 20:58
+Aa- Yazdır
Alman vatandaşı Türk, denize girmek isteyince, polis engeliyle karşılaştı

Sinop'ta kısıtlamada denize giren Almanya vatandaşı aileyi polis ekipleri 'şikayet olduğunu' söyleyerek denizden çıkarttı.

Almanya'dan Sinop'a tatile gelen Türk kökenli Alman vatandaşı Ümit Çelik, eşi ve çocukları ile birlikte sahile inerek serinlemek istedi. Kumkapı Plajı'nda çocukların yüzdüğünü gören çevredeki vatandaşlar polisi arayarak 'plajda kısıtlamayı ihlal eden vatandaşların olduğunu' ihbar etti.

Olayın ardından plaja gelen polis ekipleri aileyi uyararak şikayet olduğunu ve çocuklarını denizden çıkarmalarını istedi.

Samsun Bafra kökenli gurbetçi baba Ümit Çelik, polis ekiplerine Almanya vatandaşı olduğunu ve buraya tatile geldiğini belirterek kendisinin kısıtlamadan muaf olduğunu söyledi.

Ancak polis ekipleri yine de çocukları denizden çıkarmalarını istedi. Bunun üzerine baba Ümit Çelik denize girerek çocukları denizden çıkarmaya çalıştı.

Ancak iki minik çocuk denizden çıkmamakta ısrarcı davranarak buldukları her fırsatta babasının elinden kaçarak denizde eğlenmeye çalıştı. Bin bir güçlükle çocukları denizden çıkaran baba Ümit Çelik kendilerine uygulanan bu davranışa sitem etti.

Sinop'a gelmeden önce Antalya'da tatil yaptıklarını söyleyen Ümit Çelik, orada denize girdiklerini, hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi.

Anne Nihal Çelik ise, "Almanya vatandaşıyım, zaten bu konuşmamdan da belli oluyor. Memlekete gezmeye geldim, denize giremiyoruz. Çocuklarımı denizden çıkarttılar. Bu nasıl bir olay? Antalya'da Almanlar girebiliyor, burada mı giremiyor? Ben de girmedim. Çocuklarımız çok istedi, onları denize soktuk. Hemen şikayet edilmiş. Bizi polisler çıkarttılar. Turistlere serbest normalde. Biz Antalya'da denize girdik bir şey olmadı. Sinop'ta oluyor ne oluyorsa. Alman devleti WhatsApp hattını aramayı düşünüyorum. Turistim ben burada. Çocuklarımı zorla çıkarttılar" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakanlık, Prof. Ferman'ın engellilere ilişkin ifadelerinden RTÜK'e başvurdu
07 Mayıs 2021 19:38		 Kalbi duran kediye suni teneffüs yapan bekçi ödüllendirildi
07 Mayıs 2021 18:44
DSİ, işler yoğun olduğu için tayinleri tek döneme indirdi
07 Mayıs 2021 15:15		 Bozok Üniversitesi'nden promosyonda rekor anlaşma
07 Mayıs 2021 15:04
9 günlük tatilde bankalar açık mı?
07 Mayıs 2021 15:01		 İki ilden yeni karantina haberleri geldi
07 Mayıs 2021 15:00
Diyanet: İftarı Beklerken programı için mekana ücret ödenmedi
07 Mayıs 2021 14:50		 Adalet Bakanlığından hakim adaylığı sınavındaki soru iptaline dair açıklama
07 Mayıs 2021 14:35
Sosyal medya fenomenlerine reklam düzenlemesi
07 Mayıs 2021 14:12		 Manuel doldurulan çalışma izin belgelerinin süresi uzatıldı
07 Mayıs 2021 13:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:39 - Fransa karantina zorunluluğu listesine Türkiye dahil 7 ülkeyi ekledi21:30 - Bir cenaze fotoğrafı da Kılıçdaroğlu'ndan...21:25 - Eşinin cesedi parçalanmış olarak foseptikte bulunan kadın tutuklandı21:10 - Polis, Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı20:58 - Alman vatandaşı Türk, denize girmek isteyince, polis engeliyle karşılaştı20:54 - Bakan Varank VLP aşının ilk dozundan 20 gün sonra ikinci dozunu yaptırdı
20:51 - Susuz tarımda Konya'da umutlar yeşerdi20:36 - 'Mısır ile dışişleri bakanı düzeyinde görüşme gerçekleştirebiliriz'20:35 - Bakan Pakdemirli'den, kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi20:20 - 'Analiz yaptık ve AK Parti'nin oy oranı yüzde 40'20:10 - Gözaltına alınan 29 FETÖ şüphelisinden 6'sı tutuklandı19:54 - İstanbul Milletvekili Abdullah Güler'in annesi hayatını kaybetti
19:38 - Bakanlık, Prof. Ferman'ın engellilere ilişkin ifadelerinden RTÜK'e başvurdu19:35 - Nöbetten dönen kadın doktorun aracı takla attı19:34 - İl dışından gelen ailelerden kaynaklı 56 pozitif vaka kontrol altına alındı19:32 - Vaka sayıları 20 bine geriledi19:31 - Polis memurunun balıkları kurtarmak için zamanla yarışı
19:23 - Belediye üreticilerden aldığı sebzeyi vatandaşa dağıttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Günde 5 kanal gezen Mehmet Ceyhan'a suç duyurusu
BES'te yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Bozok Üniversitesi'nden promosyonda rekor anlaşma
CİMER yetkilisi: O kişinin bir başvurusu yok
Marketlerde yeni dönem başladı: Artık bu ürünler satılamıyor
Vaka sayıları 20 bine geriledi
Okullar, 10-12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek
Manuel doldurulan çalışma izin belgelerinin süresi uzatıldı
4. sınıflar yanlış belirlemeden dolayı kaymakam adaylığı sınavına giremeyecek
WhatsApp'ın son bir haftası! Şimdi ne olacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
politik insan 3
kendi yazdığınız mesaja oy veremezsiniz 2
sözlükte bir gün 2
düğün 3
auram var benim 1
BTS 1
andromeda 1
şinanay 1
ziyaretçiler 2
fasikül 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 50 itfaiye eri alacak
Sivas Gürçayır Belediyesi memur alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 278 zabıta memuru alacak
Belçika Hükümeti burs duyurusu
Hırvatistan Hükümeti burs duyurusu
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam