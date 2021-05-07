Gürcistan Savunma Bakanlığından Müslüman askerlere Kur'an hediye etti
Gürcistan Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerde görev yapan Müslüman askerlere Kur'an-ı Kerim hediye etti
|07 Mayıs 2021 21:45
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Tüm Gürcistan Müslümanlar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığının Batı Komutanlığında görev yapan Müslüman askerlere cep boy Kur'an-ı Kerim dağıtıldığı belirtildi.
Samegrelo bölgesindeki Senaki kentinde bulunan Senaki Batı Komutanlığı İkinci Tugayı askeri üssünde düzenlenen Kur'an-ı Kerim dağıtım törenine, Gürcistan Silahlı Kuvvetleri Batı Komutanlığı Komutanı Tuğgeneral Koba Grigolia, Batı Gürcistan Müftüsü Adam Şantadze ile diğer yetkililer katıldı.
Törende konuşan Şantadze, Ramazan ayının tüm Müslümanlar için hayırlara vesile olmasını diledi.
Gürcistan Savunma Bakanlığının kararıyla, Gürcü ordusunda görev yapan Müslüman askerler için cep Kur'an-ı Kerimler bastırılmıştı.
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