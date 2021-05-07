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Eşinin cesedi parçalanmış olarak foseptikte bulunan kadın tutuklandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eşinin cesedinin parçalanmış olarak foseptikte bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan kadın tutuklandı.
|07 Mayıs 2021 21:25
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Karlıova'nın Sakaören köyünde dün foseptikte bulunan ve Malatya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Yılmaz Bigeç'e (40) ait olduğu tespit edilen cesede ilişkin soruşturma kapsamında eşi B. Bigeç gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yılmaz Bigeç'in cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesi tarafından Sakaören köyünde toprağa verildi.
Dün, Sakaören köyünde bir vatandaş, koku üzerine baktığı foseptikte parçalara bölünmüş ceset görmüş, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu cinsiyet tespiti yapılmış, cesedin 27 gündür haber alınamayan Yılmaz Bigeç'e ait olduğu değerlendirilmişti.
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