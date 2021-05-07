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Cumhurbaşkanlığı siber saldırganların oltalama saldırılarına karşı uyardı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, vatandaşların, siber saldırganların oltalama saldırılarına karşı tedbiri elden bırakmamasını istedi.
 07 Mayıs 2021 22:05
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Cumhurbaşkanlığı siber saldırganların oltalama saldırılarına karşı uyardı

Koç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son günlerde siber saldırganlar tarafından, pandemi yardımı, Kovid-19 aşı sırası, kripto varlık kayıplarını düzeltme vaadi ve emekli bayram ikramiyesi konulu mesaj/e-postaların dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Oltalama saldırılarına karşı tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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