Cumhurbaşkanlığı siber saldırganların oltalama saldırılarına karşı uyardı
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, vatandaşların, siber saldırganların oltalama saldırılarına karşı tedbiri elden bırakmamasını istedi.
|07 Mayıs 2021 22:05
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Koç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son günlerde siber saldırganlar tarafından, pandemi yardımı, Kovid-19 aşı sırası, kripto varlık kayıplarını düzeltme vaadi ve emekli bayram ikramiyesi konulu mesaj/e-postaların dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Oltalama saldırılarına karşı tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.
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