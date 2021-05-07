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Starlink Leo Uyduları'nın geçişi başkent semalarında görüldü
Starlink Leo Uyduları'nın geçişi sırasında gökyüzünde parlamalar oluştu
|07 Mayıs 2021 22:41
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Starlink internet uydu ağının parçası olacak 60 yeni iletişim uydusu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Ankara'da gökyüzünde görülen parlamaların uyduların güneş panellerinde oluşan yansımadan dolayı görüldüğü bildirildi.
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