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Starlink Leo Uyduları'nın geçişi başkent semalarında görüldü

Starlink Leo Uyduları'nın geçişi sırasında gökyüzünde parlamalar oluştu
 07 Mayıs 2021 22:41
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Starlink Leo Uyduları'nın geçişi başkent semalarında görüldü

Starlink internet uydu ağının parçası olacak 60 yeni iletişim uydusu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Ankara'da gökyüzünde görülen parlamaların uyduların güneş panellerinde oluşan yansımadan dolayı görüldüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı
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