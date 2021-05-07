Malatya Pötürge'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Malatya Pötürge'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa sürelik paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.
|07 Mayıs 2021 23:57
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Malatyanın Pütürge ilçesinin kırsal Kökpınar Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 23.18'de meydana geldi. Yerin 4.13 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin 4.2 Pütürge ilçesi Kökpınar Mahallesi olarak açıkladı.
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