1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Oktay, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki müdahalesini kınadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yaptığı müdahaleyi kınadı.
 07 Mayıs 2021 23:58
+Aa- Yazdır
Oktay, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki müdahalesini kınadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça zulmünü devam ettirecektir. Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrailin ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyorum. Derhal durdurulmalıdır" ifadelerine yer verdi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan İsrail'e tepki
08 Mayıs 2021 00:51		 Erdoğan'dan iftar yapan askerlere sürpriz!
08 Mayıs 2021 00:10
8 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
08 Mayıs 2021 00:02		 Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile ilgili bizden bilgi isteyen ülkeler var
07 Mayıs 2021 23:32
Bir cenaze fotoğrafı da Kılıçdaroğlu'ndan...
07 Mayıs 2021 21:30		 'Mısır ile dışişleri bakanı düzeyinde görüşme gerçekleştirebiliriz'
07 Mayıs 2021 20:36
Bakan Pakdemirli'den, kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi
07 Mayıs 2021 20:35		 'Analiz yaptık ve AK Parti'nin oy oranı yüzde 40'
07 Mayıs 2021 20:20
AK Parti CHP videosu neden kaldırıldığını açıkladı
07 Mayıs 2021 17:06		 Çevre Bakanı geri dönüşüm tesislerine yeni kriterler getirildiğini açıkladı
07 Mayıs 2021 16:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - Erdoğan'dan iftar yapan askerlere sürpriz!00:05 - Trabzon İdare mahkemesi kararını değerlendiriyoruz: Öğrenci derse gelmezse öğretmen ek ders ücreti alabilir mi?00:02 - 8 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:58 - Oktay, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki müdahalesini kınadı23:57 - Malatya Pötürge'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi23:32 - Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile ilgili bizden bilgi isteyen ülkeler var
23:27 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:20 - Haftada iki kutu sardalya tüketimi, tip 2 diyabet riskini azaltabilir22:41 - Starlink Leo Uyduları'nın geçişi başkent semalarında görüldü22:34 - Böbrek rahatsızlıklarının 'demans' hastalığını artırabildiğini ortaya konuldu22:29 - Korona virüs fırıncı esnafını da vurdu22:16 - Şikayet edilen Prof. Ceyhan: Dikkate almıyorum, yazdıklarını okumuyorum
22:15 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi22:05 - Cumhurbaşkanlığı siber saldırganların oltalama saldırılarına karşı uyardı21:45 - Gürcistan Savunma Bakanlığından Müslüman askerlere Kur'an hediye etti21:39 - Fransa karantina zorunluluğu listesine Türkiye dahil 7 ülkeyi ekledi21:30 - Bir cenaze fotoğrafı da Kılıçdaroğlu'ndan...
21:25 - Eşinin cesedi parçalanmış olarak foseptikte bulunan kadın tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Trabzon İdare mahkemesi kararını değerlendiriyoruz: Öğrenci derse gelmezse öğretmen ek ders ücreti alabilir mi?
Erdoğan'dan iftar yapan askerlere sürpriz!
8 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
patates salatası 2
Muvazzaf 1
üstat 4
tantitoni 3
söyleyene göre kıymet bulan sözler 3
kalemin yazmaması 2
putin ve şeytan 2 1
antagonist 1
ayvalık 2
gülümsemek 3
SON İLANLAR
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam