Oktay, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki müdahalesini kınadı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yaptığı müdahaleyi kınadı.
|07 Mayıs 2021 23:58
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça zulmünü devam ettirecektir. Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrailin ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyorum. Derhal durdurulmalıdır" ifadelerine yer verdi.
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