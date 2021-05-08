Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan İsrail'e tepki
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'e tepki gösterdi.
|08 Mayıs 2021 00:51
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'e tepki gösterdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı paylaşımda,
"Mescid-i Aksa'da, ibadet eden müslümanlara yönelik İsrail polisinin vahşi saldırısını şiddetle kınıyoruz. Uluslararası kamuoyu görmek istemese de İsrail insanlık suçu işlemektedir. Sessiz kalan bu suça ortaktır" ifadelerini kullandı.
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