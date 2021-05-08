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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan İsrail'e tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'e tepki gösterdi.
 08 Mayıs 2021 00:51
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan İsrail'e tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'e tepki gösterdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı paylaşımda,

"Mescid-i Aksa'da, ibadet eden müslümanlara yönelik İsrail polisinin vahşi saldırısını şiddetle kınıyoruz. Uluslararası kamuoyu görmek istemese de İsrail insanlık suçu işlemektedir. Sessiz kalan bu suça ortaktır" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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