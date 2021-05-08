Türkiye'den Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldıran İsrail'e kınama
|08 Mayıs 2021 01:18
|+Aa- Yazdır
Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırısını şiddetle kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasına sebep olan saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
İsrail'in ramazan ayı boyunca Filistin halkının ibadet özgürlüğünü ve Harem-i Şerif'in statüsünü hedef aldığı vurgulanan açıklamada, "Bu akşamki olaylara sebebiyet veren İsrail hükümetini, söz konusu provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyor ve aklı selime davet ediyoruz." denildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün (7 Mayıs) Ankara'ya ziyarette bulunan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bu konuda uluslararası alanda atılabilecek adımları ele aldığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin, Filistin halkının haklı davasına destek vermeye devam edeceği kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Genel Havacılık Hava Taşımacılığına İlişkin Güvenlik Tedbirleri Hakkında Yönetmelik
08 Mayıs 2021 02:10
|Sağlık Bakanlığının Görevli Personeline 4 ay süreyle ek ödeme
08 Mayıs 2021 02:07
|8 Mayıs 2021 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
08 Mayıs 2021 01:49
|Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan İsrail'e tepki
08 Mayıs 2021 00:51
|Erdoğan'dan iftar yapan askerlere sürpriz!
08 Mayıs 2021 00:10
|8 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
08 Mayıs 2021 00:02
|Oktay, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki müdahalesini kınadı
07 Mayıs 2021 23:58
|Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile ilgili bizden bilgi isteyen ülkeler var
07 Mayıs 2021 23:32
|Bir cenaze fotoğrafı da Kılıçdaroğlu'ndan...
07 Mayıs 2021 21:30
|'Mısır ile dışişleri bakanı düzeyinde görüşme gerçekleştirebiliriz'
07 Mayıs 2021 20:36