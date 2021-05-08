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8 Mayıs 2021 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

8 Mayıs 2021 Tarihli resmi gazetede yayımlanan Atama Kararnamesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, ile bazı müdürlüklere atama yapıldı.
 08 Mayıs 2021 01:49
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8 Mayıs 2021 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/214

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcıları Akan GÜLMEZ ve Ercan DEMİRYÜREK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Leman ÇETİNER atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince,

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Personel Genel Müdürü Ahmet YILMAZ görevden alınmış

Personel Genel Müdürlüğüne, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Nihat Umut DÖKTÜR atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim ACAR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri KURT atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. İlker Murat AR atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İlknur İNAM atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Erdal ANIK atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Emine Ruveyda HACIFAZLIOĞLU 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Şeker Dairesi Başkanı Mehmet HASDEMİR atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Meteoroloji Genel Müdürlüğü;

- 8. Bölge Müdürü Yusuf ULUPIN AR,

- 10. Bölge Müdürü Yücel YÜCE,

- 12. Bölge Müdürü Yalçın ÜN,

- 13. Bölge Müdürü Taner ERDOĞAN,

görevden alınmış,

- 8. Bölge Müdürlüğüne Barış ÖZGÜN,

- 10. Bölge Müdürlüğüne Ahmet SAĞLAM,

- 12. Bölge Müdürlüğüne Hüseyin ARABACI,

- 13. Bölge Müdürlüğüne Ömer Faruk KAYA,

atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Işık YILMAZ BATUR görevden alınmıştır

Bakan Yardımcılığına Mustafa TUZCU atanmıştır.

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Cengiz YILMAZ atanmıştır.

7 Mayıs 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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