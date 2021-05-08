1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden yerel kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Çankırı, akşam ve gece saatlerinde Çorum, Amasya, Tokat, Çankırı, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
 08 Mayıs 2021 06:30
+Aa- Yazdır
Meteorolojiden yerel kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Toroslar mevkii ile Kütahya ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Çankırı, akşam ve gece saatlerinde Çorum, Amasya, Tokat, Çankırı, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'de güney ve güneybatı, gece Orta Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Çankırı, akşam ve gece saatlerinde Çorum, Amasya, Tokat, Çankırı, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Güney Ege'de güney ve güneybatı yönlerden, gece Orta Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Malatya Pötürge'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
07 Mayıs 2021 23:57		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
07 Mayıs 2021 23:27
Böbrek rahatsızlıklarının 'demans' hastalığını artırabildiğini ortaya konuldu
07 Mayıs 2021 22:34		 Korona virüs fırıncı esnafını da vurdu
07 Mayıs 2021 22:29
Şikayet edilen Prof. Ceyhan: Dikkate almıyorum, yazdıklarını okumuyorum
07 Mayıs 2021 22:16		 Bakan Varank VLP aşının ilk dozundan 20 gün sonra ikinci dozunu yaptırdı
07 Mayıs 2021 20:54
İstanbul Milletvekili Abdullah Güler'in annesi hayatını kaybetti
07 Mayıs 2021 19:54		 Vaka sayıları 20 bine geriledi
07 Mayıs 2021 19:32
Polis memurunun balıkları kurtarmak için zamanla yarışı
07 Mayıs 2021 19:31		 DSÖ Çin'in Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi
07 Mayıs 2021 18:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:35 - Türkiye 'güven' demektir: Musul Ovaköy'ü istiyor07:25 - FETÖ'nün 50 milyar dolar kripto parası var07:20 - Haraç keseni yolsuzluk komisyonuna başkan yaptılar07:17 - Ticaret Bakanlığında Bakan Yardımcısı görevden alındı, yeni atama yapıldı07:10 - Yerli lityum sınavı geçti07:05 - Kırgızistan'da FETÖ'nün ipi çekildi
06:57 - Güçlü meclis güçlü AYM: AK Parti'nin anayasa teklifi hazır06:50 - PKK şimdi de Ezidi gençleri kaçırıyor06:48 - Arabuluculukla yarım asırlık ipotek 22 günde çözüldü06:37 - Ramazan Bayramında köprü ve otoyollar ücretsiz olacak06:30 - Meteorolojiden yerel kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:15 - Emniyet, 'Ramazan özel destek' mesajıyla yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı
03:13 - Altun, ibadet eden insanlara saldırmanın terör olduğunu söyledi02:10 - Genel Havacılık Hava Taşımacılığına İlişkin Güvenlik Tedbirleri Hakkında Yönetmelik02:07 - Sağlık Bakanlığı personeline 4 ay süreyle ek ödeme01:49 - 8 Mayıs 2021 tarihli atama kararnamesi yayımlandı01:18 - Türkiye'den Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldıran İsrail'e kınama
00:51 - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan İsrail'e tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
8 Mayıs 2021 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Sağlık Bakanlığı personeline 4 ay süreyle ek ödeme
Trabzon İdare mahkemesi kararını değerlendiriyoruz: Öğrenci derse gelmezse öğretmen ek ders ücreti alabilir mi?
Erdoğan'dan iftar yapan askerlere sürpriz!
Altun, ibadet eden insanlara saldırmanın terör olduğunu söyledi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan İsrail'e tepki
8 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
Güçlü meclis güçlü AYM: AK Parti'nin anayasa teklifi hazır
Türkiye'den Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldıran İsrail'e kınama
Genel Havacılık Hava Taşımacılığına İlişkin Güvenlik Tedbirleri Hakkında Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ses getirmek 2
asuman 2
Aman dilemek 2
Kendi türüne aşırı düşman 1
kullanma klavuzu 3
herşey olacağına varır 4
süpürgeyle timsah yakalamak 2
şu an çalan şarkı 1
Muvazzaf 1
politik insan 3
SON İLANLAR
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam