Emniyet, 'Ramazan özel destek' mesajıyla yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "Ramazana özel destek" veya benzeri ifadelerle paylaşıma sokulan linkin dolandırıcılık amaçlı olduğunu bildirdi.
|08 Mayıs 2021 06:15
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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, oltalama amaçlı gönderilen linklere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Paylaşımda, "Ramazan özel destek" ve buna benzer ifadelerle paylaşıma sokulan linkin dolandırıcılık amaçlı olduğu aktarıldı, yetkili kurum ve kuruluşlarca yapılmayan duyurulara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
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