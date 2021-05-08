Emniyet, 'Ramazan özel destek' mesajıyla yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı

8 MAYIS 2021 TARİHLİ ATAMA KARARNAMESİ YAYIMLANDI 8 Mayıs 2021 Tarihli resmi gazetede yayımlanan Atama Kararnamesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, ile bazı müdürlüklere atama yapıldı.