Arabuluculukla yarım asırlık ipotek 22 günde çözüldü
|08 Mayıs 2021 06:48
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Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen arabuluculuk uygulaması sayesinde yarım asırdır ipotekli olan gayrimenkul sorunu 22 günde çözüme kavuşturuldu. Arabuluculukta çözüme kavuşturulan örnek uygulamalardan biri İstanbul'da yaşandı. 1970 yılında bir arsayla ilgili tesis edilen ipoteğin kaldırılması talebi arabulucu Kamile Yılmaz Arısoy'a ulaştı. Biri başvurucu, 4 tarafın bulunduğu dosyada, arabulucu Arısoy, taraf vekillerinden birinin Kovid-19 olması nedeniyle görüşmeleri telekonferans ile gerçekleştirdi.
EL SIKIŞIP ANLAŞTILAR
- Daha önce görüşmelerine karşın anlaşamayan taraflar, arabulucu ile tekrar bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonucunda taraflar, arabulucu aracılığıyla ipoteğin kaldırılması ve bir miktar para ödenmesi şartıyla el sıkışıp anlaştı. Yapılan toplantılar ve talep edilen sürelerle birlikte 22 gün süren görüşmeler sonucunda, 51 yıl önce tesis edilen gayrimenkul üzerindeki ipotek kaldırıldı.
MAHKEME UZAYACAKTI
Arabulucu Kamile Yılmaz Arısoy, uygulamanın büyük bir kolaylık olduğunu belirterek "Taraflar ilk görüşmelerimizde anlaşmak istemediler ancak mahkeme sürecinin uzayacağını ve nasıl sonuçlanacağını bilmediklerini söyledim. Arabuluculuk uygulamasının bu anlamda bir fırsat olduğunu aktardım. Yaptığımız birçok görüşme sonucu taraflar kabul etti ve sorun çözüldü" dedi.
ABDULLAH SARİCA
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