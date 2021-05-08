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Kırgızistan'da FETÖ'nün ipi çekildi

Kırgızistan'da dengeler değişiyor. Göreve gelir gelmez Ankara'ya sıcak mesajlar veren Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, FETÖ'nün de ipini çekti. Ekim ayındaki toplumsal olayların ardından siyasi kaos yaşanan Kırgızistan'da, o dönem oluşturulan hükümete atanan Milli Eğitim Bakanı Almazbek Beisenaliev'in FETÖ bağlantısı ortaya çıkmıştı. Caparov, Türkiye'nin de tepki gösterdiği Beisenaliev'i görevden aldı. Karar FETÖ'de şok etkisi yaptı.
 08 Mayıs 2021 07:05
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Kırgızistan'da FETÖ'nün ipi çekildi

Ekim ayındaki toplumsal olayların ardından siyasi kaos yaşanan Kırgızistan'da, o dönem oluşturulan hükümetteki Milli Eğitim Bakanı Almazbek Beisenaliev'in FETÖ bağlantısı ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin de tepki gösterdiği bu atama sonrası Kırgızistan'da taşlar yerine oturdu. Ocak ayında yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilen Sadır Caparov, Türkiye model alınarak hazırlanan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de halktan onay aldı.

KABİNEYE ALINMADI

  • Caparov, bu kapsamda kabine yapısı ve bakanlıklarda değişiklikler yaptı. Bir önceki kabinede yer alan bakanları yeni bakanlar kuruluna dahil eden Caparov, sadece Beisenaliev'i kabine dışı bıraktı. 6 ay önce halkın sokaklara döküldüğü olaylarda kabineye sızan Almazbek Beisenaliev, ülkedeki FETÖ yapılanmasının önemli isimlerinden biriydi.

TÜRKİYE RAHATSIZLIĞINI İLETTİ

Türkiye Beisenaliev'in bakanlığa atanmasının ardından duyduğu rahatsızlığı diplomatik kanallardan ilgili makamlara aktardı. Aynı zamanda Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKOY) aracılığıyla da Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a bu bakanın FETÖ bağlantıları aktarıldı. Tüm bu girişimlerin ardından Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek isteyen Caparov FETÖ'cü Beisenaliev'i yeni kabineye almadı.

Gülen'le defalarca görüştü

  • FETÖ'nün Türkiye, Kırgızistan ve Afrika'daki okullarında görev yapan Beisenaliev, yine örgütün ülkedeki üniversitelerinden Ala Too (Ala Dağ) Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı yaptı. Pensilvanya'da birçok kez FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le görüşen Beisenaliev, ABD'deki üniversitelerde ve düşünce kuruluşlarında "Fetullah Gülen ve Hizmet Hareketi'nin Eğitim Konusundaki Çalışmaları", "Hizmet Hareketi ve Barış" başlıklı seminerler verdi, panellerde boy gösterdi. Teröristbaşı Fetullah Gülen hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

Ülkede 20 okulları var

Kırgızistan dünyada 140 ülkede faaliyet gösteren FETÖ için en önemli merkezlerden biri. Örgütün ülkedeki birçok devlet kuruluşuna sızdığı biliniyor. Ülkede biri üniversite olmak üzere 20 FETÖ okulu bulunuyor. Ayrıca Kırgızistan genelinde Türkiye'de olduğu gibi öğrencilerin kaldığı onlarca hücre evi faaliyet gösteriyor. Caparov'un aldığı kararın örgütte paniğe neden olduğu belirtiliyor.

Mustafa Duran

Yeni Şafak
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