1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güçlü meclis güçlü AYM: AK Parti'nin anayasa teklifi hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği doğrultusunda oluşturulan kurul, anayasa taslağını hazırladı. Yeni anayasa ile ilk 4 madde korunurken, Meclis'in güçlendirilmesi hedefleniyor. YÖK, RTÜK gibi kurumlar anayasadan çıkarılıyor, AYM'nin yapısının güçlendirilip, bireysel başvurunun kapsamı genişletiliyor
 08 Mayıs 2021 06:57
+Aa- Yazdır
Güçlü meclis güçlü AYM: AK Parti'nin anayasa teklifi hazır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından oluşturulan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Anayasa Hukukçusu Prof. Yavuz Atar başkanlığındaki Anayasa Bilim Kurulu'nun çalışmalarını tamamladığı yeni anayasa teklifinin detaylarına ulaşıldı.

Kurul'un bayramın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacağı yaklaşık 120 maddelik taslağa göre, anayasanın ilk 4 maddesi korunuyor. Yeni anayasa ile Meclis'in güçlendirilmesi hedefleniyor.

Edinilen bilgiler göre, anayasada yer alan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Devlet Denetleme Kurulu (DDK) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) gibi kurumların çıkarılması öngörülüyor. Bunun yerine söz konusu kurumlarla ilgili kanuni düzenleme yapılacak.

AYM'NİN YAPISI GÜÇLENDİRİLECEK

Teklife göre Anayasa Mahkemesi (AYM) ise korunuyor. Yeni anayasayla, AYM'nin yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Teklife göre, yeni birimler oluşturulacak, bireysel başvuruların kapsamı genişletilecek. Kaynaklar, teklifteki AYM düzenlemesine ilişkin, "Taslakta AYM'nin zayıflatılması ya da Yüksek Mahkeme olmaktan çıkarılması gibi bir düzenleme yok. Bireysel başvurunun anayasadaki düzenlemesi daha da net bir hale getirilecek" ifadelerini kullandı.

YARDIMCININ SEÇİMLE GÖREVE GELMESİ

Bu arada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 100 maddelik anayasa teklifinde, Başkan ile 2 yardımcısının seçilmesi öngörülüyordu. Kaynaklar, bununla ilgili ise "2 başkan yardımcısı olmaz, ancak bir başkan yardımcısı olabilir. Nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek" ifadesini kullandılar.

Osman Özgan

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye 'güven' demektir: Musul Ovaköy'ü istiyor
08 Mayıs 2021 07:35		 Haraç keseni yolsuzluk komisyonuna başkan yaptılar
08 Mayıs 2021 07:20
Altun, ibadet eden insanlara saldırmanın terör olduğunu söyledi
08 Mayıs 2021 03:13		 Genel Havacılık Hava Taşımacılığına İlişkin Güvenlik Tedbirleri Hakkında Yönetmelik
08 Mayıs 2021 02:10
Sağlık Bakanlığı personeline 4 ay süreyle ek ödeme
08 Mayıs 2021 02:07		 8 Mayıs 2021 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
08 Mayıs 2021 01:49
Türkiye'den Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldıran İsrail'e kınama
08 Mayıs 2021 01:18		 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan İsrail'e tepki
08 Mayıs 2021 00:51
Erdoğan'dan iftar yapan askerlere sürpriz!
08 Mayıs 2021 00:10		 8 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
08 Mayıs 2021 00:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:35 - Türkiye 'güven' demektir: Musul Ovaköy'ü istiyor07:25 - FETÖ'nün 50 milyar dolar kripto parası var07:20 - Haraç keseni yolsuzluk komisyonuna başkan yaptılar07:17 - Ticaret Bakanlığında Bakan Yardımcısı görevden alındı, yeni atama yapıldı07:10 - Yerli lityum sınavı geçti07:05 - Kırgızistan'da FETÖ'nün ipi çekildi
06:57 - Güçlü meclis güçlü AYM: AK Parti'nin anayasa teklifi hazır06:50 - PKK şimdi de Ezidi gençleri kaçırıyor06:48 - Arabuluculukla yarım asırlık ipotek 22 günde çözüldü06:37 - Ramazan Bayramında köprü ve otoyollar ücretsiz olacak06:30 - Meteorolojiden yerel kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:15 - Emniyet, 'Ramazan özel destek' mesajıyla yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı
03:13 - Altun, ibadet eden insanlara saldırmanın terör olduğunu söyledi02:10 - Genel Havacılık Hava Taşımacılığına İlişkin Güvenlik Tedbirleri Hakkında Yönetmelik02:07 - Sağlık Bakanlığı personeline 4 ay süreyle ek ödeme01:49 - 8 Mayıs 2021 tarihli atama kararnamesi yayımlandı01:18 - Türkiye'den Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldıran İsrail'e kınama
00:51 - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan İsrail'e tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
8 Mayıs 2021 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Sağlık Bakanlığı personeline 4 ay süreyle ek ödeme
Trabzon İdare mahkemesi kararını değerlendiriyoruz: Öğrenci derse gelmezse öğretmen ek ders ücreti alabilir mi?
Erdoğan'dan iftar yapan askerlere sürpriz!
Altun, ibadet eden insanlara saldırmanın terör olduğunu söyledi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan İsrail'e tepki
8 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
Güçlü meclis güçlü AYM: AK Parti'nin anayasa teklifi hazır
Türkiye'den Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldıran İsrail'e kınama
Genel Havacılık Hava Taşımacılığına İlişkin Güvenlik Tedbirleri Hakkında Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erkek şiddeti 1
kene 1
pangolin 1
çanak çömlek patladı 3
kurye 3
kazan kazan ilişkisi 2
antagonist 1
elini kolunu sallaya sallaya gezmek 2
kendi yazdığınız mesaja oy veremezsiniz 2
tantitoni 3
SON İLANLAR
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam