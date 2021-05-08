Güçlü meclis güçlü AYM: AK Parti'nin anayasa teklifi hazır
|08 Mayıs 2021 06:57
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından oluşturulan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Anayasa Hukukçusu Prof. Yavuz Atar başkanlığındaki Anayasa Bilim Kurulu'nun çalışmalarını tamamladığı yeni anayasa teklifinin detaylarına ulaşıldı.
Kurul'un bayramın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacağı yaklaşık 120 maddelik taslağa göre, anayasanın ilk 4 maddesi korunuyor. Yeni anayasa ile Meclis'in güçlendirilmesi hedefleniyor.
Edinilen bilgiler göre, anayasada yer alan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Devlet Denetleme Kurulu (DDK) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) gibi kurumların çıkarılması öngörülüyor. Bunun yerine söz konusu kurumlarla ilgili kanuni düzenleme yapılacak.
AYM'NİN YAPISI GÜÇLENDİRİLECEK
Teklife göre Anayasa Mahkemesi (AYM) ise korunuyor. Yeni anayasayla, AYM'nin yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Teklife göre, yeni birimler oluşturulacak, bireysel başvuruların kapsamı genişletilecek. Kaynaklar, teklifteki AYM düzenlemesine ilişkin, "Taslakta AYM'nin zayıflatılması ya da Yüksek Mahkeme olmaktan çıkarılması gibi bir düzenleme yok. Bireysel başvurunun anayasadaki düzenlemesi daha da net bir hale getirilecek" ifadelerini kullandı.
YARDIMCININ SEÇİMLE GÖREVE GELMESİ
Bu arada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 100 maddelik anayasa teklifinde, Başkan ile 2 yardımcısının seçilmesi öngörülüyordu. Kaynaklar, bununla ilgili ise "2 başkan yardımcısı olmaz, ancak bir başkan yardımcısı olabilir. Nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek" ifadesini kullandılar.
Osman Özgan
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