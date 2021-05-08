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PKK şimdi de Ezidi gençleri kaçırıyor

Terör örgütü PKK, Sincar halkının kabusu olmaya devam ediyor. Bağdat ile Erbil arasında imzalanan anlaşmaya göre Irak ordusunun konuşlanması tamamlandığı halde terör örgütünün bölgede kontrolünün devam ettiği, bu sebeple Sincar halkının çok zor şartlarda yaşadığı bildirildi.
 08 Mayıs 2021 06:50
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PKK şimdi de Ezidi gençleri kaçırıyor

Terör örgütünün, özellikle Ezidilerin çok sayıda erkek ve kız çocuklarını kaçırıp, saflarında çatışmaya zorladığı, ailesini öldürmekle tehdit ederek erkekleri örgüte dahil ettiği öğrenildi.

BÖLGE HALKI DİKEN ÜSTÜNDE

Kaçırılan bir Ezidi vatandaşın eşi, olayının detaylarını güvenlik kaynaklarına anlattı. Kaynakların aktardığı bilgilere göre yakınlarının yanına ziyarete giderken 17 kişiden oluşan silahlı bir yollarını kesti. Ezidi kadını öldürmekle tehdit eden teröristler, kadının eşini zorla alıkoydu. Bir başka Ezidi vatandaş ise, oğlunun teröristler tarafından kaçırılarak Sincar Dağı'na götürüldüğünü, 2018 yılından beri akıbeti hakkında bilgisinin olmadığını belirti. Yetkililerden kendi oğlu dahil kaçırılan onlarca Ezidi gencin durumlarının ortaya çıkarılmasını ve evlerine döndürülmesini talep ediyor.

ÖRGÜTE KATILIM SIFIR NOKTASINDA

Arka arkaya yapılan operasyonlarda verdiği kayıpları telafi etmek isteyen PKK'ya yur tiçi ve yurt dışı katılımın neredeyse sıfır noktasına geldiğine dikkat çekilirken örgütün etnik kökenine bakmadan ve ayrım yapmaksızın bölge halkını silah zoruyla ve tehditle saflarına katmaya çalıştığına işaret ediliyor.

Selçuk Böke

Türkiye
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