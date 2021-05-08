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Yerli lityum sınavı geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir Kırka'da üretimi devam eden yerli lityumun testleri başarıyla geçtiğini belirterek "Lityumu, yerli otomobilimiz TOGG başta olmak üzere, mobil cihazlar, tabletler, bilgisayarlar gibi akıllı teknolojilerin depolama alanlarında kullanmak istiyoruz" dedi
 08 Mayıs 2021 07:10
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Yerli lityum sınavı geçti

Enerjide dışa bağımlılığı sonlandırma hedefiyle çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, depolama alanında Türkiye'ye stratejik bir üstünlük kazandıracak lityumda büyük bir başarı yakaladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sıvı bor atıklarından üretilen ve üretimi Eskişehir Kırka'da devam eden yerli lityumun, Türkiye'nin en büyük batarya üreticilerinden ASPİLSAN Enerji tarafından yapılan testlerden başarıyla geçtiğini açıkladı.

İHTİYACIN YARISI KARŞILANACAK

Dönmez, tesiste ilk etapta yıllık 10 ton üretim yapılmasının planlandığını belirterek "Tesis tam kapasite devreye girdiğinde ise yıllık 600 tonluk bir üretim hedefi belirlemiştik. Bu üretim rakamı, Türkiye'nin yıllık lityum üretim ihtiyacının yarısına denk geliyor" bilgisini verdi.

Sıvı bor atıklarından lityum üretilmesinin dünyada Eti Maden'e özgü bir üretim yöntemi olduğunu ifade eden Dönmez "Tesiste üretim sürecinin geliştirilmesine yönelik sürekli bir AR-GE faaliyeti de bir taraftan devam ediyor. Eti Maden, dünya standartlarında, yurt dışı muadilleriyle aynı kalitede lityum üretimi yapıyor. Eti Maden'deki arkadaşlarımız, üretilen numuneleri AR-GE aşamasında ve üretim sonrasında defalarca test aşamasından geçirdi. Hepsinden olumlu sonuçlar elde ettik" diye konuştu.

RAKİPLERİYLE AYNI PERFORMANSTA

Eti Maden'in ürettiği lityumun, Türkiye'nin en büyük batarya üreticilerinden ASPİLSAN tarafından yapılan testlerden de başarıyla geçtiğini dile getiren Dönmez "Bor atıklarından elde ettiğimiz yüzde 99,5 saflıktaki lityum, ASPİLSAN Enerji tarafından karakterize edilerek lityum pil hücrelerinde test edildi. İlk testlerde, özellikle yüksek güç pil hücreleri tarafından gereken yüksek akım sağlayabilme özelliği test edildi ve ticari muadilleriyle aynı performansı ortaya koyduğu belirlendi" değerlendirmesinde bulundu.

"TOGG'DA KULLANMAK İSTİYORUZ"

Türkiye'nin bor cevherinin, ülkenin yüksek teknolojili ürünlerine enerji vereceğine dikkat çeken Dönmez şunları kaydetti: Kırka Tesislerinde ürettiğimiz lityumu, yerli otomobilimiz TOGG başta olmak üzere, mobil cihazlar, tabletler, bilgisayarlar gibi akıllı teknolojilerin depolama alanlarında kullanmak istiyoruz. Böylece, ileri teknolojilerde yerlilik oranının artmasına önemli bir katkı sağlayacağız.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ
Türkiye
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