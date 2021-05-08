1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün 50 milyar dolar kripto parası var

Kripto para milyarderi FETÖ'nün, elebaşı Gülen'in emriyle sanal para ağı üzerinden yürütülecek faaliyetler için özel ekip kurduğu, 13 ülke finans kuruluşları ile ön protokoller yaptığı belirtildi.
 08 Mayıs 2021 07:25
+Aa- Yazdır
FETÖ'nün 50 milyar dolar kripto parası var

İlk olarak 2009 yılında ortaya çıkan, 2013 sonrası yaygınlaşan ve kontrol dışı finans aracı taşıyan kripto paranın, kara para aklama özelliği yanında birçok terör örgütünün etkin bir biçimde kullanıldığı belirtiliyor. Dünya geneli farklı ülke güvenlik kaynakları tarafından hazırlanan raporlar, terör iltisaklı işlem hacminin 500 milyar doları aştığını gösteriyor. Europol'un raporlarında yer alan bir istatistiğe göre yalnızca Avrupa Birliği üyesi ülkelerde Bitcoin ve benzeri kripto para işlemlerinin yüzde 40'ı kanun dışı faaliyetler için kullanıldı. PKK, DEAŞ ve DHKP-C gibi Türkiye odaklı faaliyet yürüten örgütlerle birlikte listede sahip olduğu işlem hacmi ile en fazla dikkat çeken terör oluşumu FETÖ oldu. Emniyet, MASAK ve Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre FETÖ'nün kripto para piyasasındaki işlem hacmi 50 milyar doların üzerinde. Gazetemize konuşan adli bilişim uzmanı Adem Taşkaya, daha önceleri foreks, borsa ve altın piyasasında etkin pozisyonu olan FETÖ'nün kripto para alanına yöneliminin 2016 yılındaki darbe girişiminin hemen ardından başladığını belirtti.

ELEBAŞININ EMRİYLE ÖZEL EKİP

İtirafçı ifadeleri, Emniyet birimlerinin özel operasyonları sonucu elde edilen bilgiler ve yakalanan örgüt mensuplarının beyanlarına göre sanal para piyasasına giriş emri 2016 yılının Temmuz ayında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildi. İlk veri tabanı ağı ve kripto cüzdan ve adresleri oluşturma faaliyet ABD'de örgüt merkezinde başladı. Gazetemizin ulaştığı bilgilere göre bu konuda görevlendirilen isimler doğrudan örgüt elebaşı Gülen tarafından belirlendi. Sanal para ağı üzerinden yürütülecek faaliyetler için Cevdet Türkyolu, Bekir Aksoy, Sezai Sablak, Kemal Çetin Özgür ve Osman Şimşek isimli örgüt mensupları görevlendirildi. Aynı kapsamda kullanılan FETÖ kuruluşları ise Rumi Forum, Peace Islands Institute, Atlantic Institute, Pacifica Institute ve Niagara Foundation oldu. Adli bilişim uzmanı Taşkaya, bu isimlerin tercihinde örgüt liderine yakınlık yanında bankacı, borsacı geçmişlerinin önemli olduğuna vurgu yaptı. FETÖ itirafçıları ve yakalanan örgüt militanları, 2016 sonrası aralarında Ukrayna, Rusya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde yer aldığı 13 ülke finans kuruluşları ile ön protokoller yapıldığını anlattı. Taşkaya Orta Asya, Afrika, ABD ve İngiltere'de himmet ve mali çalışmaların Bitcoin ve benzeri araçlarla sürdürüldüğünü, Türkiye'nin bu finansal akışa dönük ciddi girişimlerde bulunduğunu söyledi.

TERSİNE TRANSFER

FETÖ'nün kripto para trafiğinde dikkat çeken çarpıcı gelişme 2020-2021 döneminde başlayan tersine seyir olarak Emniyet kayıtlarına geçti. Dünyanın farklı ülkelerinden yapıldığı tespit edilen kripto para aktarımlarında Türkiye'de kurulan kaçak militanlar ve cezaevindeki terör örgütü üyeleri için oluşturulan havuz yanında bazı firmaların yeniden diriltilmesi hedefleniyor. Resmi raporlar, tersine transfer rakamlarının 3 milyar doları aştığını ve daha çok Anadolu'nun dikkat çekmeyen bölgelerinde tekstil, plastik, mobilya ve inşaat gibi alanlarda kullanıldığını belirtiyor.

YILMAZ BİLGEN
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
PKK şimdi de Ezidi gençleri kaçırıyor
08 Mayıs 2021 06:50		 Gözaltına alınan 29 FETÖ şüphelisinden 6'sı tutuklandı
07 Mayıs 2021 20:10
Eren-7 operasyonunda 3 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi
07 Mayıs 2021 17:26		 Pençe-Yıldırım operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
07 Mayıs 2021 15:23
Aksaray'da FETÖ'den yakalanan eski başpolis tutuklandı
07 Mayıs 2021 14:15		 Antalya'da cezaları kesinleşen 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı
07 Mayıs 2021 13:11
FETÖ itirafçısı doktordan taciz suçlaması
07 Mayıs 2021 12:49		 Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı
07 Mayıs 2021 12:11
Eski komiser yardımcısına FETÖ'den 27 yıla kadar hapis istendi
07 Mayıs 2021 11:36		 FETÖ'nün mahrem imamı çıplak ayakla kaçmaya çalıştı
07 Mayıs 2021 08:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:35 - Türkiye 'güven' demektir: Musul Ovaköy'ü istiyor07:25 - FETÖ'nün 50 milyar dolar kripto parası var07:20 - Haraç keseni yolsuzluk komisyonuna başkan yaptılar07:17 - Ticaret Bakanlığında Bakan Yardımcısı görevden alındı, yeni atama yapıldı07:10 - Yerli lityum sınavı geçti07:05 - Kırgızistan'da FETÖ'nün ipi çekildi
06:57 - Güçlü meclis güçlü AYM: AK Parti'nin anayasa teklifi hazır06:50 - PKK şimdi de Ezidi gençleri kaçırıyor06:48 - Arabuluculukla yarım asırlık ipotek 22 günde çözüldü06:37 - Ramazan Bayramında köprü ve otoyollar ücretsiz olacak06:30 - Meteorolojiden yerel kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:15 - Emniyet, 'Ramazan özel destek' mesajıyla yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı
03:13 - Altun, ibadet eden insanlara saldırmanın terör olduğunu söyledi02:10 - Genel Havacılık Hava Taşımacılığına İlişkin Güvenlik Tedbirleri Hakkında Yönetmelik02:07 - Sağlık Bakanlığı personeline 4 ay süreyle ek ödeme01:49 - 8 Mayıs 2021 tarihli atama kararnamesi yayımlandı01:18 - Türkiye'den Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldıran İsrail'e kınama
00:51 - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan İsrail'e tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
8 Mayıs 2021 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Sağlık Bakanlığı personeline 4 ay süreyle ek ödeme
Trabzon İdare mahkemesi kararını değerlendiriyoruz: Öğrenci derse gelmezse öğretmen ek ders ücreti alabilir mi?
Erdoğan'dan iftar yapan askerlere sürpriz!
Altun, ibadet eden insanlara saldırmanın terör olduğunu söyledi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan İsrail'e tepki
8 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
Güçlü meclis güçlü AYM: AK Parti'nin anayasa teklifi hazır
Türkiye'den Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldıran İsrail'e kınama
Genel Havacılık Hava Taşımacılığına İlişkin Güvenlik Tedbirleri Hakkında Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ihtiyar delikanlı 2
üstünden kamyon geçmiş gibi hissetmek 2
her devrin insanı 4
ciğerpare 1
görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1
herşey olacağına varır 4
Muvazzaf 1
gizil güç 2
andromeda 1
analitik düşünce 4
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 Sürekli İşçi Alacak
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam