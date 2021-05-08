1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çalışma temposunu artırma safhasına geçildi

Üniversite hayali kuran yaklaşık 2,5 milyon aday, 26-27 Haziran 2021'de YKS'ye girecek. Kaygıyı bir tarafa bırakın. Sınava az bir zaman kaldığı için günlük çalışma saatinizi ve temponuzu arttırma zamanı
 08 Mayıs 2021 07:50
+Aa- Yazdır
Çalışma temposunu artırma safhasına geçildi

Üiversite giriş sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS-2021) çok az bir zaman kaldı. Adaylar sınava yönelik hazırlıklarını hızlandırırken bir taraftan yaşadıkları korku veya kaygılar da arttı. "Küresel çapta düzen bozan bu belirsiz dönem bizi, pek çok alanda yeni bir düzen oluşturmaya ve fiziksel/psikolojik/sosyal olarak bir yeniden yapılandırma girişimine mecbur etti" diyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Gökçe Yıldırım son düzlükte adayları uyardı:

1- KAYGIYI BİR TARAFA BIRAKIN

Rutinler bozuldu. İnsan biyolojisi rutin sever. Belli zaman aralıklarında belli işleri yapmak insan beden ve zihnine bir kararlılık kazandırır. Bu kararlılığı kaybetmeden düzensizliğin içinde kendisine yeni bir düzen oluşturmayı başarabilenlerimizin hem fizyolojik hem de psikolojik olarak daha iyi bir baş etme sahnesi sergilediğini söyleyebiliriz. Bütün adayların zor bir süreçten geçtiği ortada fakat şu zamana kadar verdikleri emeğin boşa gitmemesi için yaşadıkları kaygıyı bir tarafa bırakıp hızlıca toparlanmaları ve sınava odaklanmaları gerek...

2- 'BİR SON DEĞİL' UNUTMAYIN

Korku ve kaygı birbirine eş kavramlar gibi görülse de birbirinden oldukça farklı anlamlar içermekte. Korku, hayat bütünlüğü tehdit altında olan her insanın anormal olan duruma verdiği normal bir tepkiyken, kaygı, henüz gerçekleşmemiş olayın olası olumsuz senaryoları düşünülerek duyumsanan çok da yararlı olmayan bir çıktıdır. Az miktarda kaygı sizi harekete geçirmek için işe yarar bir unsurdur. Ancak yoğun kaygı maalesef potansiyelinizi üst seviyede kullanmanıza engel olarak kapasitenizi sınırlandırır. Başarınızı engeller. Tekrarı olabilen her konuda olumsuzluk dahi söz konusu olsa bunun 'bir son olmadığı' muhakkak hatırlanmalıdır.

3- VİTES YÜKSELTME ZAMANI

Sınavın bir maraton olduğunu unutmamalı ve son bir aya kadar netlerinizde artış olmadıysa dahi çalışmayı kesinlikle bırakmamalısınız. Çünkü son günler sınav sürecinde yükseliş devridir. Bu noktada pes etmeyip kararlı olanlar kazanacaklardır. Sınava az bir zaman kaldığı için günlük çalışma saatinizi ve temponuzu arttırmanız gerek. Öncelikle anladığınız konulara daha çok yönelin. Yani yıl boyunca gayret göstermenize rağmen yapamadığınız konular varsa eleyin. Tam öğrenilmeyen konularınızı tekrar edin. Tekrar yaparken, deneme sınavlarında eksik yaptığınız konuları belirleyin ve bu konuların sınavlarda çıkma oranlarına bakın. Eğer sınavda çok çıkan konuları öncelikli olarak bitirirseniz kısa sürede sınav sonuçlarında daha fazla net yapma şansınız olur.

4- GERİ DÖNÜP BAKIN

Ağırlıklı olarak genel tekrar testleri ve deneme sınavları üzerine yoğunlaşın. Özellikle geçmiş yıllarda çıkmış soruları çözmenizin size fazlasıyla yararı olacaktır. Deneme sonuçlarınız bazen iyi bazen kötü olabilir karamsarlığa kapılmayın. Yanlış yaptığınız her sorunun çözümünü mutlaka öğrenin.

5- ZAMAN SORUNUNU BİTİRİN

Öncelikle deneme sınavı çözerken gerçek sınav sürelerini baz alın. Sınavda o süre boyunca yerinizden kalkmayacağınız için, deneme sınavı çözerken de sınav süresince sabit kalın. Gün içerisinde aynı zaman diliminde yapılan davranışlar alışkanlık haline gelmektedir. Uyuma, uyanma, yeme-içme alışkanlıkları gibi... Sınava kadar olan sürede bu alışkanlıkları sınav anına uyarlamakta fayda var. Çocuklar belli bir yaşa kadar her şeyin en doğrusunu ve en iyisini anne ve babalarının bildiklerini düşünürler. Ruhsal ve fiziksel olarak güçlü bir ebeveyn modeli çocukların zorluklarla mücadele edebilme kapasitelerini geliştirir.

MAHMUT ÖZAY
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İmam hatip okullarındaki başarılı modeller sergilenecek
06 Mayıs 2021 22:01		 Engelsiz Üniversite Ödülleri için bu yıl 837 başvuru yapıldı
06 Mayıs 2021 22:01
Dijital eğitimin, öğrenci ve velilerin hayatının bir parçası olması bekleniyor
06 Mayıs 2021 15:11		 İstanbul Üniversitesi'nde elektrikli araç şarj istasyonları kuruldu
02 Mayıs 2021 20:57
Kapanma YKS-LGS'ye çalışanlar için şans
01 Mayıs 2021 07:40		 Eti Maden ile Gazi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü
27 Nisan 2021 19:23
Bakan Selçuk'tan öğrencilere: Enstrüman çalmayı öğrenin
21 Nisan 2021 23:24		 Bu merkezde matematik Japon Donguri yöntemi ile öğretiliyor
20 Nisan 2021 19:15
TOBB ve Google'dan meslek lisesi öğretmenlerine eğitim
20 Nisan 2021 11:25		 Çözmek yetmiyor analiz de edin
17 Nisan 2021 07:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:52 - Malatya'yı sarsan tecavüz iddiası! CHP inceleme başlattı09:43 - Mehmet Ali Erbil ekranlara geri dönüyor!09:40 - Çöp sanıp atacaktı, hayretler içinde kaldı09:31 - Galeri değil, emniyetin otoparkı09:28 - 44 yıl sonra şehit sayıldı09:27 - Elektrik kesintisi yaşandı. Başkent'te İftar ezanı okunamadı
09:21 - E-baklava trafiği başlıyor09:18 - Adına eskort sitesi açtı, şikayet etti serbest kaldı09:16 - Kısıtlamada en kritik gün geldi, yeni yasaklar devreye alınıyor09:10 - Boş verin akımı yüz bulmasınlar!09:08 - Deniz Zeyrek: Okullar bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak09:06 - Türk Tabipleri Birliği: Önlemler alınsın okullar açılsın!
09:04 - Eczacı teknisyenlerine muafiyet sağlanacak09:01 - 'Her okula bir turist' kampanyası08:59 - Komisyon, HSK adaylarını inceliyor08:55 - WhatsApp bir kez daha geri adım attı08:54 - TÜRSAB: Turizmde sezon kasıma kadar uzayacak
08:52 - Lille Belediyesi: Burak Yılmaz'ın heykelini dikeceğiz!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
Sağlık Bakanlığı personeline 4 ay süreyle ek ödeme
Kısıtlamada en kritik gün geldi, yeni yasaklar devreye alınıyor
Trabzon İdare mahkemesi kararını değerlendiriyoruz: Öğrenci derse gelmezse öğretmen ek ders ücreti alabilir mi?
Erdoğan'dan iftar yapan askerlere sürpriz!
Lille Belediyesi: Burak Yılmaz'ın heykelini dikeceğiz!
Güçlü meclis güçlü AYM: AK Parti'nin anayasa teklifi hazır
Ticaret Bakanlığında Bakan Yardımcısı görevden alındı, yeni atama yapıldı
Altun, ibadet eden insanlara saldırmanın terör olduğunu söyledi
Kırgızistan'da FETÖ'nün ipi çekildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1
kayıt dışı 4
aç karnına alışveriş yapmak 3
ihtiyar delikanlı 2
Kalabalık sevmeyen insan 3
guguk kuşu 1
karbüratör 1
tanım girmeyi bilmeyen yazarlar 2
yazar burada gülüyor 1
Sen napıyon kardeş 1
SON İLANLAR
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam