Ticaret Bakanlığında Bakan Yardımcısı görevden alındı, yeni atama yapıldı
Ticaret Bakanlığında Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevden alınarak yerine Mustafa Tuzcu Bakan Yardımcılığına atandı
|08 Mayıs 2021 07:17
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında bazı atama ve görevden alma kararları yer aldı.
Ticaret Bakanı'nın değişmesi sonrası Bakanlıkta bazı üst düzey görevden almalar ve atamalar devam ediyor.
Bugünkü Resmi Gazete'de alınan atama kararı gereği: Ticaret Bakanlığında Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevden alınarak yerine Mustafa Tuzcu Bakan Yardımcılığına atandı
Resmi Gazetenin ilgili sayısı şu şekilde:
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