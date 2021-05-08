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Ticaret Bakanlığında Bakan Yardımcısı görevden alındı, yeni atama yapıldı

Ticaret Bakanlığında Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevden alınarak yerine Mustafa Tuzcu Bakan Yardımcılığına atandı
 08 Mayıs 2021 07:17
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Ticaret Bakanlığında Bakan Yardımcısı görevden alındı, yeni atama yapıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında bazı atama ve görevden alma kararları yer aldı.

Ticaret Bakanı'nın değişmesi sonrası Bakanlıkta bazı üst düzey görevden almalar ve atamalar devam ediyor.

Bugünkü Resmi Gazete'de alınan atama kararı gereği: Ticaret Bakanlığında Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevden alınarak yerine Mustafa Tuzcu Bakan Yardımcılığına atandı

Resmi Gazetenin ilgili sayısı şu şekilde:
Memurlar.Net
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