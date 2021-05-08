1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Lille Belediyesi: Burak Yılmaz'ın heykelini dikeceğiz!

Lille Belediyesi resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Eğer böyle devam ederse Burak'ın heykelini dikeceğiz" ifadelerini kullandı.
 08 Mayıs 2021 08:52
+Aa- Yazdır
Lille Belediyesi: Burak Yılmaz'ın heykelini dikeceğiz!

Burak Yılmaz Lille'i taşımaya devam ediyor. Lille'nin Lens'i 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden 35 yaşındaki golcü takımını şampiyonluğa taşıyor. Lille bitime 2 maç kala en yakın takipçisi Paris Saint Germain'in 4 puan önünde lider konumunda bulunuyor.

Lille Belediye'si Lens galibiyetini "Eğer böyle giderse Burak'ın heykelini dikeceğiz" notuyla kutladı.

35 yaşındaki Burak Yılmaz bu sezon Lille formasıyla çıktığı 30 maçta 15 gol attı 5 de asist kaydetti!

Burak Yılmaz, ligin 36. haftasında Lille'in Lens'i 3-0 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetti.

Milli forvet, sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen, Ligue 1'de şampiyonluk yarışının çekişmeli hale geldiği son haftalarda golleriyle takımına katkıda bulunmaya devam etti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe kural hatası var dedi, Yaşar Kemal Uğurlu maç aldı!
07 Mayıs 2021 10:33		 Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
07 Mayıs 2021 10:06
Süper Lig'de şampiyonluğu ve ligde kalmayı belirleyecek kritik cumartesi
07 Mayıs 2021 09:36		 Ali Koç, Fenerbahçe maçına hakem olarak atandı
06 Mayıs 2021 07:40
Galatasaray'da istifa yağmuru
06 Mayıs 2021 07:34		 Bakan Kasapoğlu'ndan M. City ve Chelsea'ye mesaj
06 Mayıs 2021 06:38
Chelsea - Manchester City maçı İstanbul'da oynanacak
05 Mayıs 2021 23:54		 Yılmaz Vural: Soyunma odasında bana küfür etmiş! Bana bir de!
04 Mayıs 2021 08:10
Kapanma döneminde Türkiye'ye moral
04 Mayıs 2021 07:27		 Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı
03 Mayıs 2021 22:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:43 - Mehmet Ali Erbil ekranlara geri dönüyor!09:40 - Çöp sanıp atacaktı, hayretler içinde kaldı09:31 - Galeri değil, emniyetin otoparkı09:28 - 44 yıl sonra şehit sayıldı09:27 - Elektrik kesintisi yaşandı. Başkent'te İftar ezanı okunamadı09:21 - E-baklava trafiği başlıyor
09:18 - Adına eskort sitesi açtı, şikayet etti serbest kaldı09:16 - Kısıtlamada en kritik gün geldi, yeni yasaklar devreye alınıyor09:10 - Boş verin akımı yüz bulmasınlar!09:08 - Deniz Zeyrek: Okullar bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak09:06 - Türk Tabipleri Birliği: Önlemler alınsın okullar açılsın!09:04 - Eczacı teknisyenlerine muafiyet sağlanacak
09:01 - 'Her okula bir turist' kampanyası08:59 - Komisyon, HSK adaylarını inceliyor08:55 - WhatsApp bir kez daha geri adım attı08:54 - TÜRSAB: Turizmde sezon kasıma kadar uzayacak08:52 - Lille Belediyesi: Burak Yılmaz'ın heykelini dikeceğiz!
08:45 - Kripto yasasında sona gelindi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
Sağlık Bakanlığı personeline 4 ay süreyle ek ödeme
Kısıtlamada en kritik gün geldi, yeni yasaklar devreye alınıyor
Trabzon İdare mahkemesi kararını değerlendiriyoruz: Öğrenci derse gelmezse öğretmen ek ders ücreti alabilir mi?
Erdoğan'dan iftar yapan askerlere sürpriz!
Lille Belediyesi: Burak Yılmaz'ın heykelini dikeceğiz!
Güçlü meclis güçlü AYM: AK Parti'nin anayasa teklifi hazır
Ticaret Bakanlığında Bakan Yardımcısı görevden alındı, yeni atama yapıldı
Altun, ibadet eden insanlara saldırmanın terör olduğunu söyledi
Kırgızistan'da FETÖ'nün ipi çekildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
damıtma 2
kene 1
20 li yaş fotoğrafı 4
balık temizlemek 4
35'inden sonra 3
suda köklendirme 2
tanım girmeyi bilmeyen yazarlar 2
eti karam gurme 2
putin ve şeytan 2 1
patates salatası 2
SON İLANLAR
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam