Lille Belediyesi: Burak Yılmaz'ın heykelini dikeceğiz!
Lille Belediyesi resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Eğer böyle devam ederse Burak'ın heykelini dikeceğiz" ifadelerini kullandı.
|08 Mayıs 2021 08:52
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Burak Yılmaz Lille'i taşımaya devam ediyor. Lille'nin Lens'i 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden 35 yaşındaki golcü takımını şampiyonluğa taşıyor. Lille bitime 2 maç kala en yakın takipçisi Paris Saint Germain'in 4 puan önünde lider konumunda bulunuyor.
Lille Belediye'si Lens galibiyetini "Eğer böyle giderse Burak'ın heykelini dikeceğiz" notuyla kutladı.
35 yaşındaki Burak Yılmaz bu sezon Lille formasıyla çıktığı 30 maçta 15 gol attı 5 de asist kaydetti!
Burak Yılmaz, ligin 36. haftasında Lille'in Lens'i 3-0 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetti.
Milli forvet, sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen, Ligue 1'de şampiyonluk yarışının çekişmeli hale geldiği son haftalarda golleriyle takımına katkıda bulunmaya devam etti.
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