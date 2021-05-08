Çip krizi için 3 trilyon dolar gerek

Yarı İletken Endüstrisi Derneği ile Boston Consulting Group'un raporu, gelecek 10 yılda yarı iletkenlere yönelik artan talebin karşılanabilmesi için küresel olarak AR-GE ve sermaye harcamalarına yaklaşık 3 trilyon dolarlık yatırım yapılması gerekeceğini ortaya koydu.

Çipler, ham petrol, rafine petrol ve arabaların ardından dünyada en çok ticareti yapılan dördüncü ürün olurken, küresel tüketimin yüzde 25'ini gerçekleştiren ABD ve Çin bu alandaki en büyük pazarlar olarak dikkati çekiyor. Çip üretiminin yaklaşık yüzde 75'i ise Çin ve Doğu Asya'da yoğunlaşıyor.