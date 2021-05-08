Çip krizi için 3 trilyon dolar gerek
Dijital ekonominin belkemiği niteliğindeki çip tedarikinde, otomotivde başlayarak elektronik gibi diğer sektörlere de sıçrayan küresel sorun devam ediyor. Sektör temsilcileri, çip sıkıntısının kısa sürede çözülemeyeceğini savunurken, üreticiler, artan talebi karşılayabilmek için yoğun şekilde çalışıyor
|08 Mayıs 2021 08:15
|+Aa- Yazdır
Yarı İletken Endüstrisi Derneği ile Boston Consulting Group'un raporu, gelecek 10 yılda yarı iletkenlere yönelik artan talebin karşılanabilmesi için küresel olarak AR-GE ve sermaye harcamalarına yaklaşık 3 trilyon dolarlık yatırım yapılması gerekeceğini ortaya koydu.
Çipler, ham petrol, rafine petrol ve arabaların ardından dünyada en çok ticareti yapılan dördüncü ürün olurken, küresel tüketimin yüzde 25'ini gerçekleştiren ABD ve Çin bu alandaki en büyük pazarlar olarak dikkati çekiyor. Çip üretiminin yaklaşık yüzde 75'i ise Çin ve Doğu Asya'da yoğunlaşıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kırgızistan'da FETÖ'nün ipi çekildi
08 Mayıs 2021 07:05
|Gürcistan Savunma Bakanlığından Müslüman askerlere Kur'an hediye etti
07 Mayıs 2021 21:45
|Fransa karantina zorunluluğu listesine Türkiye dahil 7 ülkeyi ekledi
07 Mayıs 2021 21:39
|Polis, Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı
07 Mayıs 2021 21:10
|Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısının tam onayı için ABD'de başvuru yapıldı
07 Mayıs 2021 18:10
|Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı
07 Mayıs 2021 17:38
|Dünyayı alarma geçiren Çin roketi ilk kez görüntülendi
07 Mayıs 2021 10:16
|Thodex'in firari kurucusunu Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya saklıyor
07 Mayıs 2021 09:43
|Elon Musk'ın Starlink uyduları Türkiye'nin birçok ilinde görüldü
07 Mayıs 2021 00:30
|EMA, Sinovac için ön değerlendirme süreci başlattı
06 Mayıs 2021 23:14