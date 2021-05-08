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WhatsApp bir kez daha geri adım attı

WhatsApp'ta tartışmalara neden olan gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma tarihinin 15 Mayıs'ta sona ermesi bekleniyordu. Ancak WhatsApp'ın bu tarihten vazgeçtiği ortaya çıktı.
 08 Mayıs 2021 08:55
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WhatsApp bir kez daha geri adım attı

Webtekno'nun haberine göre Hindistan merkezli bir haber kaynağı olan "Press Trust of India", Twitter'dan yaptığı bir açıklama ile şirketin yeni bir karar aldığını ve 15 Mayıs'ta hiçbir hesabın silinmeyeceğini, WhatsApp'ın bundan vazgeçtiğini iddia etti.

WhatsApp, Hindistan'dan gelen iddia ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, birçok kullanıcının yeni hizmet koşullarını kabul ettiği ancak bu koşulları hala kabul etmeyen kullanıcıların da bulunduğu ifade edildi.

Bu yüzden kullanıcıları zor durumda bırakmak istemediklerini söyleyen bir sözcü, 15 Mayıs'ta hiçbir hiçbir hesabın silinmeyeceğini ve tüm kullanıcıların 14 Mayıs'ta olduğu gibi uygulamayı kullanmaya devam edebileceklerini duyurdu.
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