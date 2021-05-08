Komisyon, HSK adaylarını inceliyor

Milliyet'ten ÖNDER YILMAZ'ın haberine göre:

Genel Kurul'da yapılacak HSK üye seçimine yönelik, her üyelik için üç isim olmak üzere 21 aday belirleme işlemini ilk kez yapacak Anayasa Adalet Karma Komisyonu, öncelikle aday adaylığı için yapılan başvuruları incelemek üzere bünyesinde bir alt komsiyon oluşturdu. Alt komisyon, dün toplanarak HSK üyeliği başvurularını tek tek inceledi. Üç başvuru gerekli şartları taşımadığı için geçersiz sayılırken, diğer başvurularda da, "15 yıllık avukatlık yapmış olma şartı" gibi kriterlere uygunluk masaya yatırıldı. Toplantıda, CHP ve HDP'li üyeler başvuruları etik açıdan da değerlendirmek için 17 Mayıs'a kadar süre istedi.

Alt Komisyon üyesi CHP'li Levent Gök'ün yargı etiği ilkeleri açısından aday isimlerin dikkatle incelenmesi uyarısında bulunduğu ve CHP olarak ek rapor sunacaklarını söylediği öğrenildi. 17 Mayıs'ta karma komisyon toplanarak başvuru sayısını 21'e düşürecek. HSK toplam 13 üyeden oluşuyor. Adalet Bakanı ve bir yardımcısı kurulda "doğal üye" olarak yer alıyor. Kalan üyelerden dördü Cumhurbaşkanı'nca, yedisi de TBMM'ce seçiliyor. Edinilen bilgilere göre, iktidar ve muhalefet partileri arasında yedi üyeden ikisinin muhalefet tarafından belirlenmesi konusunda müzakereler devam ediyor. Kaynaklar, AK Parti'nin iki üye önerisine karşı muhalefetin üç üyelik talebinde bulunduğunu belirtirken, "uzlaşma arayışı sürüyor" bilgisini verdiler.