Salgınla mücadelede 17 günlük tam kapanmanın ardından son dakika bir değişiklik olmazsa, okullarda 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitimin ve yarım kalan sınavların yapılması planlanıyor. Ancak okulların açılmasına 10 gün kalmasına rağmen öğretmenlerin aşılanmasında bir ivme yakalanamadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı son bilgilere göre şu ana kadar ilkokul öğretmenleri aşılanabildi ve 425 bin 430 öğretmen aşı randevusuna dahil edildi.

Milliyet'ten OZAN ÖMER KADÜKER'in haberine göre: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Turistlerin görebileceği herkesi aşılayacağız" sözünden sonra eğitim sendikaları aşıyla ilgili taleplerini sosyal medya üzerinden yinelediler. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan yaptığı paylaşımda "MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında ivedilikle bir protokol yapılarak 'Her Okula Bir Turist' kampanyası başlatılsın" ifadelerini kullanırken, Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul ise "Öğrencinin yüz yüze gelebileceği herkesin mayıs ortasına kadar aşılanması için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum" dedi.

