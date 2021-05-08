Eczacı teknisyenlerine muafiyet sağlanacak
|08 Mayıs 2021 09:04
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Milliyet'ten AYKUT YILMAZ'ın haberine göre: - Çolak başkanlığındaki, 2. Başkan Oğuz Ekincioğlu ve Genel Sekreter Arman Üney'in yer aldığı TEB heyeti, İçişleri Bakanı Soylu'yu makamında ziyaret etti. Görüşmede, ülke genelinde uygulanan tam kapanma tedbirleri kapsamında, eczane teknisyenlerinin eczanelere, eczacı odaları ve birlik çalışanlarının da oda ve birliklere gidiş gelişi için kısıtlamalardan muaf tutulması talebi öncelikli olarak değerlendirildi.
Edinilen bilgiye göre, sıkıntının yaşanmaması için İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem sistemiyle, TEB Eczacı Bilgi Sistemi'nin (EBS) entegrasyonu sağlanacak. Bu sayede, EBS'de kayıtlı olan eczane teknisyenlerinin, eczacı odası çalışanlarının ve TEB çalışanlarının; muafiyetle ilgili bir kısıtlamayla karşılaşmadan e-devlet üzerinden görev belgesi düzenleyebilmesi sağlanacak.
Revizyon talebi
Görüşmeye dair Milliyet'e konuşan TEB Başkanı Çolak, "Böylesi yoğun bir dönemde bakanımız bizlere vakit ayırdı ve TEB olarak önemsediğimiz iki konuyu kendilerine aktarma şansı bulduk. Bunlardan birisi Göç İdaresi Protokolü'nün revizyonu oldu. Göçmenlerin ilaç alımlarında yaşanan aksaklıkların giderilmesi adına bu revizyonu önemsiyoruz. Bir diğer konu ise, kısıtlamalarda meslektaşlarımızın kimliklerinin ve eczane çalışanlarımızın görev belgelerinin muafiyet için yeterli sayılmasına ilişkindi. Öncesinde izin belgeleri sisteme kayıtlı değildi" bilgisini verdi.
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