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Türk Tabipleri Birliği: Önlemler alınsın okullar açılsın!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) uzaktan eğitimin çocuklara etkisini ortaya koymak için Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Milli Pediatri Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği'yle bir çalışma grubu oluşturdu. Bu kapsamda dün TTB'nin Youtube kanalında yapılan basın toplantısında çalışmaların sonuçları ve çözüm önerileri paylaşıldı.
 08 Mayıs 2021 09:06
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Türk Tabipleri Birliği: Önlemler alınsın okullar açılsın!

Milliyet'ten OZAN ÖMER KADÜKER'in haberine göre: - Çalışma grubunun açıklamasını yapan Dr. Tomris Cesuroğlu, "Türkiye, OECD ülkeleri arasında ilkokulları en uzun süre kapatan ülke olmuştur. Daha fazla kaybı engellemek için Ramazan Bayramı sonrasında diğer yerler açılmadan önce ilk olarak okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, köy ve belde okulları ve özel eğitim merkezleri açılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Cesuroğlu, uzaktan eğitimin yarattığı zararları şu şekilde sıraladı:

Eğitimden uzak kalmak çocuklarda bilişsel gelişimi aksatmaktadır. Yaş ne kadar küçükse bu etki o kadar fazla olmaktadır.

Uzaktan eğitim başarıyla yapılsa dahi, erken yaşlarda uzaktan eğitim örgün eğitimin yerine geçemez.

Uzaktan eğitime farklı kaynaklara göre öğrencilerin yüzde 12 ile yüzde 32'sinin erişimi yoktur. Yani 2 ile 6 milyon çocuk ve genç bir yıldır eğitimden kopmuştur.

Evde kalmanın çocuklar için ağır ihmal, istismar, artan açlık, işçi olarak çalıştırılma, erken yaşta evlendirilme, örgün eğitimden tamamen kopma gibi sonuçları oluşmaktadır.

Memurlar.Net
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