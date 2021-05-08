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Elektrik kesintisi yaşandı. Başkent'te İftar ezanı okunamadı

Ankara'da Kocatepe Camisi bölgesinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle dün akşam 19.56'da okunması gereken iftar ezanı okunmadı.
 08 Mayıs 2021 09:27
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Elektrik kesintisi yaşandı. Başkent'te İftar ezanı okunamadı

İftar sofralarında ezanın okunmasını bekleyen Ankaralılar şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar da bu konuda sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Ezanın okunmamasına ilişkin de Ankara Müftülüğü'nün Twitter hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kocatepe Camii bölgesinde vuku bulan elektrik kesintisi ve jeneratörün devreye girememesi sebebiyle Ankara metropolde bugün (dün) merkezi sistemden iftar ezanı okunamamıştır. Vatandaşlarımızın bilgisine arz olunur" denildi.
Memurlar.Net
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