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Adına eskort sitesi açtı, şikayet etti serbest kaldı

19 yaşındaki üniversiteli Buse D.'nin hayatı, saplantılı bir kişi tarafından 4 yıldır kabusa döndürüldü. Arkadaşlık isteğine yanıt vermeyen genç kızı ölümle tehdit eden A.E. (17), bunlarla da yetinmeyerek Buse'nin cimnastik yaptığı fotoğrafları kullanıp adına eskort siteleri açtı. Ve her şikayetin ardından serbest kaldı
 08 Mayıs 2021 09:18
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Adına eskort sitesi açtı, şikayet etti serbest kaldı

Her şey 4 yıl önce Buse D.'nin yaşadığı Kütahya'da başladı. Buse, Kütahya Spor Lisesi'nde okuyor aynı zamanda hentbol oynuyordu. Bir gün okuldan eve dönerken otobüs durağında A.E. ile karşılaştı. Aralarında hiç konuşma geçmemesine rağmen A.E., Buse'yi takip etmeye başladı. Buse D. nereye gitse A.E. peşindeydi. Maçlarına geliyor, okul önünde bekliyor, evinin etrafında dolaşıyordu. Bir süre sonra telefon numarasını da buldu.

Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın'ın haberine göre, A.E. ilk başlarda sevgi mesajları atıyor, kendisiyle evlenmek istediğini söylüyordu. Genç kız bunun mümkün olmadığını söyleyerek kendisini rahatsız etmemesini söyledi. Ancak A.E.'nin durmaya niyeti yoktu. Her fırsatta mesaj atmayı sürdürdü. Buse D. sosyal medya hesaplarını kapattı. Cep telefonu numarasını defalarca değiştirdi ancak A.E. bir şekilde yeni numarasına ulaşıyor ve mesajlarına devam ediyordu.

ŞEHİR DEĞİŞTİRDİ

Buse D., iki yıl önce Afyon Kocatepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni kazandı. Şehir değiştirdiği zaman kabusun biteceğini düşünmüştü ama yanıldı. A.E.'nin sevgi mesajları yerini ölüm tehditli mesajlara bıraktı. Hayatından endişe eden Buse D. savcılığa başvurdu ancak takipsizlik verildi. A.E. de tehditlerinin boyutunu her geçen gün arttırmayı sürdürdü. Buse'nin sosyal medya hesaplarından bulduğu cimnastik yaparken çekilmiş fotoğraflarını kullanarak eskort sayfaları açtı. Akrabalarını, erkek arkadaşlarını tehdit etti. Bergen'in, Münevver Karabulut'un, Emine Bulut'un ve Özgecan Aslan'ın fotoğraflarını göndererek tehditlerini sürdürdü. Buse D.'nin son şikayetinde gözaltına alınan A.E. ifade verdikten sonra serbest bırakıldı ancak hakkında tehdit suçundan dava açıldı.

NE OLUR BENİ KURTARIN

Elini kolunu sallayarak dışarıda gezen A.E. nedeniyle sokağa bile çıkamadığını söyleyen Buse D. yaşadığı kabusu şöyle anlattı: "Açtığı sosyal medya hesaplarına kezzap fotoğrafları koyuyor. Emine Bulut'un ölümüyle ilgili videolar paylaşıyor. 'Senin yazıştığın kim varsa hepsini bulup tek tek öldürteceğim' diyor. Özgecan'ın, Münevver Karabulut'un fotoğraflarını atıyor. Benimle irtibatı olan bir arkadaşımı da 'Senin dedenden, ninenden başlayıp en küçük kardeşine kadar öldüreceğim. Sadece seni değil, Buse'yi takip eden, fotoğrafını beğenen herkesi bir gün öldüreceğim. Sizin o fakültenizi bombalattıracağım, hepiniz ölene kadar Afyon'u kana bulayacağım' diye tehdit etti. Psikolojim gitti, sokağa çıkamıyorum. Ne ben ne ailem rahat yaşayamıyoruz. Hayatımı mahvetti. Telefonuma KADES uygulamasını yükledim. Elimde telefon bekliyorum. Ne olur bu adamdan beni kurtarın."
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