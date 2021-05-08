E-baklava trafiği başlıyor

Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'ın haberine göre: Tüketiciler bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçirecek. Her yıl bayram öncesi telaşlı günler geçiren baklavacılar, salgın nedeniyle üretimlerinin düştüğünü belirtiyor. Bayram ziyaretlerinin olmaması, gelen turist sayısının azalması nedeniyle baklava, tatlı tüketiminin azaldığına dikkat çeken üreticiler, salgın öncesindeki satış rakamlarına ulaşamayacaklarını söylüyor. Tatlı sektörü, bayramda tüketicilere online siparişleri kuryeyle ulaştırmayı sürdürecek. Bayramda en fazla fıstıklı baklava, midye baklava, şöbiyet ve soğuk baklavanın tercih edilmesi bekleniyor. Baklavanın güvenilir yerden alınması gerektiğine değinen sektör temsilcileri, "İyi baklavanın şerbeti damlamaz" diyor.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın baklavacıların bir yıl boyunca bekledikleri bir dönem olduğunu söyledi. Bayramda yasakların olması, ziyaretlerin yapılamaması nedeniyle baklava satışlarının istenilen düzeyde olmayacağını, tüketicilerin evde tüketmek için tatlı alacağını kaydeden Yıldırım şunları söyledi:

"Yine de salgın öncesi gibi satışlar olmaz. Türkiye'de günde 1200 ton baklava tüketiliyordu. Bu rakam Ramazan'da 1.5-2 kat, bayramda da 3 kat artıyordu. Günlük baklava tüketimi düşerken, satışlar da en az yüzde 50 azaldı."

Fiyat yüzde 20 arttı

Bu süreçte pek çok firmanın online kanaldan hizmet verdiğini kaydeden Yıldırım, yurtiçi ve yurtdışı tatlı gönderimi yapıldığını söyledi. Baklava alırken fiyatına dikkat etmek gerektiğini açıklayan Yıldırım, şöyle anlattı: "Baklava fiyatları geçen yıla göre yüzde 20 arttı. Birinci sınıf fıstıklı baklava 100 liradan, cevizli baklava da 75 liradan aşağıda olmamalı. Güvenilir ve bilinen yerlerden alınmalı. Daha hesaplı olarak 40-50 liraya da baklava oluyor, fiyatlar kaliteye göre değişiyor. En basiti tüketici gidecek bir dilim tadına bakıp öyle alacak. İyi baklavanın şerbeti akmaz, damlamaz."

Soğuk baklavaya ilgi yüksek

Karaköy Güllüoğlu Genel Müdürü Murat Güllü, bayram öncesi eski yoğunlukların olmadığını belirtti. Kargo, kurye hizmetleriyle tüketicilere ürünleri ulaştırdıklarını ve bayramda da kurye servislerinin süreceğini söyleyen Güllü, geçen yıla göre yüzde 50 artış olduğunu kaydetti.

Bayramlarda aile büyüklerine götürmek için en çok diyabet hastalarına yönelik hazırlanan baklavaların tercih edildiğini ifade eden Güllü, "Cevizli, fıstıklı baklava da tercih ediliyor. Havaların ısınmasıyla beraber soğuk baklavaya talep oldukça yoğunlaştı. Gençlerin de tercih etmesinden dolayı soğuk baklava satışı yüzde 100 arttı" diye konuştu.

Tatlı bayramlaşma

Salgın nedeniyle online alışverişler öne çıkarken, tatlıcılar da siparişleri online alıyor. Tatlıcılar, hizmet verdikleri şehirde günlük teslimat yaparken, şehir dışı için belirli ürünlerde 1-3 gün arasında teslimat yapıyor. Bu dönemde bayram ziyareti yapamayan tüketiciler için her firmanın farklı hediyelik tatlı seçenekleri bulunuyor. Hediyelik tatlı paketleri istenilen şekilde hazırlanabiliyor. Tatlı fiyatları firmadan firmaya değişiyor. Şöbiyetin kilogramı 150-190, midye baklava 180-200, cevizli baklava 100-130, fıstıklı 150-175 lira, soğuk baklava da 100-135 lira arasında değişen fiyatlardan tüketiciye sunuluyor.