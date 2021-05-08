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44 yıl sonra şehit sayıldı

İstanbul Hasdal Kışlası'nda 1977'de askerlik görevini yaparken, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ömer Dalmaz'ın şehit sayılmaması üzerine Boybeyi köyünde yaşayan eşi Ayten ve oğlu Yemen Dalmaz, avukat Velat Duman aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattı.
 08 Mayıs 2021 09:28
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44 yıl sonra şehit sayıldı

Aile, Ömer Dalmaz'ın şehit sayılması için Ankara 7'nci İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, görev sırasında geçirdiği trafik kazası nedeniyle ölen Ömer Dalmaz'ın şehit sayılması gerektiğine karar verdi.

'GERİYE DÖNÜK EN ESKİ ŞEHİT SAYILMA KARARI'

Bu karar ile şehidin eşi ve 3 çocuğu, büyük mutluluk yaşadı. Avukat Velat Duman, "Aile daha önce SGK ve ilgili kurumlarla sürekli görüşmüş ve zorluklar yaşamıştır. Vazife malulü sayılması için biz de hukuk mücadelesine başladık. Gerek AHİM ve gerekse Anayasa Mahkemesi kararları ışığında mahkeme ailenin mağduriyetini gidererek olumlu karar verdi. Alınan karar gereği 1977 yılında askerlik görevini yerine getirdiği esnada geçirdiği trafik kazası nedeniyle vefat eden Ömer Dalmaz vazife malulü sayıldı. Bu kararın da SGK'ya tebliği ile uygulanmasını bekliyoruz. Bundan önce 32 yıllık bir geçmişi olan emsal karar vardı. Bizim kararımız da 44 yıllık. Bu sebeple şu an Türkiye'de geriye dönük en eski şehit sayılma kararı oldu. Bu kararın diğer devam eden dosyalara da emsal olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

DHA
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