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Galeri değil, emniyetin otoparkı

Ele geçirilen lüks araçlar Emniyet'in avlusunda sergilendi. Lüks otomobil ve cip galerisini anımsatan sergideki araçlar daha sonra yediemin deposuna teslim edildi.
 08 Mayıs 2021 09:31
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Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre: İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından getirilen çalıntı araçların sahte belgelerle Türk plakası çıkarılarak satıldığı bilgisine ulaştı. İnterpol tarafından aranan araçların şasi ve motor numaraları da değiştiriliyordu. Çetenin bir diğer yöntemi de, araçları yabancı kuryelere getirtmekti. Yurtdışında Türkiye'deki fiyatının 10'da birine satılan lüks araç, kurye tarafından Türkiye'ye getiriliyor. Kurye tatilini yaptıktan sonra uçakla ülkesine dönerken otomobili de çete üyelerine teslim ediyordu.

9 İLDE OPERASYON
Araştırmaların ardından düğmeye basan polis, İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mardin, Tekirdağ ve Samsun'da operasyon düzenledi. Sahte belgelerle Türk plakası çıkartılmış 24 lüks otomobil ele geçirildi. Konuyla ilgili 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şebekenin devleti 27 milyon lira ÖTV zararına uğrattığı tespit edildi.
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