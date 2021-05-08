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Mehmet Ali Erbil ekranlara geri dönüyor!

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle ölümden dönen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Çarkıfelek programı ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İşte Çarkıfelek'in tarih....
 08 Mayıs 2021 09:43
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Mehmet Ali Erbil ekranlara geri dönüyor!

Yakalanadığı Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun zamandır ekranlar olmayan usta şovmen Mehmet Ali Erbil, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Erbil, bugün sosyal medya hesabından Çarkıfelek programından bir bölümü paylaşarak, "Hayırlı Cumalar" dileğiyle takipçilerinin mübarek cuma gününü kutladı.

Hayranlarından gelen yoğun istek üzerine usta şovmen Mehmet Ali Erbil, Çarkıfelek programı ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Erbil, farklı formatlarda program teklifi de alsa Çarkıfelek programı ile özdeşleştikleri için öncelikli olarak bu programı sunmayı kabul etti.

"Daha fazla gülmeye ihtiyacımız var"

Mehmet Ali Erbil, gazeteci Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada, "Gözlemlediğim kadarıyla halkımızın eskisine oranla çok daha fazla gülmeye ihtiyacı var. Bir aksilik olmazsa haziran ayı gibi ya da Kurban Bayramı'nda, sürpriz bir kanalla sevenlerimle buluşmayı umut ediyorum, bende onları çok özledim" ifadelerini kullandı.
CNN Türk
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