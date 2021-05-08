Part time-Yarı zamanlı çalışanlar için müjde geldi
|08 Mayıs 2021 10:02
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Hükümet, yasalarda "kısmi süreli çalışma" olarak nitelendirilen part-time, yarı zamanlı çalışanların sosyal güvenlik, yıllık ücretli izin, kıdem tazminatı haklarını güvence altına alıyor.
Önceki gün bir TV programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yarı zamanlı çalışanların yıllık izinlerinde ücret ödenmesi, kıdem tazminatı hakkı kazanmaları yönünde düzenleme yapacakları müjdesini verdi.
Özellikle gençler ve üniversite öğrencilerinin yarı zamanlı çalıştığını anlatan Elvan, "Yarı zamanlı çalışanların yıllık izinlerinde ücret ödenmesini sağlayacağız" diye konuştu.
Kripto para platformlarının denetlenmesi konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Elvan, Gelir İdaresi ile vergi konusunda çalışma yürüttüklerini açıkladı.
Hazal Ateş
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