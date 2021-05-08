1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Part time-Yarı zamanlı çalışanlar için müjde geldi

Büyük çoğunluğunu gençler ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu 'Part-time, yarı zamanlı' çalışanlar için müjdeyi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan verdi. Bakan Elvan, bu çalışanlar için yıllık izinlerinde ücret ödenmesi ve kıdem tazminatı hakkı kazanmaları yönünde düzenleme yapılacağını açıkladı
 08 Mayıs 2021 10:02
+Aa- Yazdır
Part time-Yarı zamanlı çalışanlar için müjde geldi

Hükümet, yasalarda "kısmi süreli çalışma" olarak nitelendirilen part-time, yarı zamanlı çalışanların sosyal güvenlik, yıllık ücretli izin, kıdem tazminatı haklarını güvence altına alıyor.

Önceki gün bir TV programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yarı zamanlı çalışanların yıllık izinlerinde ücret ödenmesi, kıdem tazminatı hakkı kazanmaları yönünde düzenleme yapacakları müjdesini verdi.

Özellikle gençler ve üniversite öğrencilerinin yarı zamanlı çalıştığını anlatan Elvan, "Yarı zamanlı çalışanların yıllık izinlerinde ücret ödenmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Kripto para platformlarının denetlenmesi konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Elvan, Gelir İdaresi ile vergi konusunda çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Hazal Ateş
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
E-baklava trafiği başlıyor
08 Mayıs 2021 09:21		 Eczacı teknisyenlerine muafiyet sağlanacak
08 Mayıs 2021 09:04
Kısıtlamada en kritik gün geldi, yeni yasaklar devreye alınıyor
08 Mayıs 2021 09:02		 TÜRSAB: Turizmde sezon kasıma kadar uzayacak
08 Mayıs 2021 08:54
Susuz tarımda Konya'da umutlar yeşerdi
07 Mayıs 2021 20:51		 Tam kapanma döneminde 'nöbetçi gözlükçü' uygulaması başladı
05 Mayıs 2021 15:25
Bu ilde üretilen laleler 11 ülkede park ve bahçeleri süslüyor
02 Mayıs 2021 11:38		 Yılın ilk 4 ayında yük taşımacılığına demir yolları damga vurdu
02 Mayıs 2021 11:11
Bankacılıkta yeni bir dönem başlıyor
01 Mayıs 2021 09:55		 Özel sektörde çalışan aileler anaokullarının açılmasını istiyor
29 Nisan 2021 17:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:54 - Özel hastanelerdeki tedavi ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı11:44 - Sağlık çalışanları: Şehir hastanelerinde kreşler olmalı11:35 - TOGG'un mobilite dünyası Avrupa'ya uzandı11:33 - Fedakar anne 50'sinde aldığı ehliyetle oğlunu 'mezuniyete' taşıdı11:31 - İkinci el online oto pazarında satış ve fiyatlar düştü11:30 - Sağlık çalışanı annelerin dilekleri ortak: Artık salgın bitsin
11:29 - Uzmanlardan deniz salyasının önlenmesi için 'arıtma' önerisi11:15 - Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı, füze atışlarına hazır11:04 - Türkiye'de 'e-pazaryerleri'nin ticaret hacmi 34,1 milyar liraya ulaştı11:00 - Alparslan Kuytul serbest bırakıldı10:57 - Pazar yeri esnafı bugün tezgahları açtı10:54 - 61 ova 'büyük ova koruma alanı' olarak belirlendi
10:50 - Milli Savunma Bakanı Akar, bordo berelilerle iftar yaptı10:47 - 11 aracın karıştığı akılalmaz kaza kamerada: 4 yaralı10:45 - Tam kapanmada, kuyruksokumu kemiği şikayetleri arttı10:40 - Sendika, bakım annelerinin çalışma koşullarının düzeltilmesini talep etti10:35 - Türkiye'nin yeni bilgi yarışması 'TRT Bil Bakalım' zirveye yerleşti
10:29 - Van'da kaçak inci kefali avlayanlara 15 bin lira ceza kesildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
Kısıtlamada en kritik gün geldi, yeni yasaklar devreye alınıyor
Sağlık Bakanlığı personeline 4 ay süreyle ek ödeme
Gazeteci Zeyrek: Okullar bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak
Trabzon İdare mahkemesi kararını değerlendiriyoruz: Öğrenci derse gelmezse öğretmen ek ders ücreti alabilir mi?
Lille Belediyesi: Burak Yılmaz'ın heykelini dikeceğiz!
Erdoğan'dan iftar yapan askerlere sürpriz!
WhatsApp bir kez daha geri adım attı
Ticaret Bakanlığında Bakan Yardımcısı görevden alındı, yeni atama yapıldı
Konut satışında rekor bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
1100 TL destek 3
Haberin olsun 2
apartmanda ses yalıtımının iyi olmaması 2
kerevit 1
gülümsemek 3
derin bir oh çekmek 3
karbüratör 1
ester 3
gizil güç 2
ses getirmek 2
SON İLANLAR
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam