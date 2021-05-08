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Gazeteci Zeyrek: Okullar bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak

Gazeteci Deniz Zeyrek, 17 Mayıs'tan itibaren nasıl bir yol haritası olacağını konu aldığı yazısında, okulların bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacağını belirtti.
 08 Mayıs 2021 10:05
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Gazeteci Zeyrek: Okullar bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak

Sözcü Gazeteci yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında, "17 Mayıs'tan itibaren nasıl bir yol haritası izlenecek" sorusuna cevap aradığını ve ulaştığı cevapları paylaştı.

Zeyrek şunları söyledi:
- Okullar bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak. Eylülde yeni dönem açılana dek okul binalarının havalandırma, hijyen sorunları çözülmeye, aşısız öğretmen bırakılmamaya çalışılacak ve 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze yapılması için hazırlık yapılacak.

- 17 Mayıs tan itibaren restoran ve kafeler Londra formülüyle açılacak. Yani sadece açık hava bölümleri olacak. Peki açık alanı olmayan restoranlar ne yapacak? Hükümet, yerel yönetimlere açık alanı olmayan kafe ve lokantalara kapı önüne masa konulması konusunda kolaylık sağlanması yönünde telkinde bulunacak.

- 17 Mayıs tan itibaren AVM'ler, spor salonları, berberler de açılacak.

- Sokağa çıkma yasağı hafta içi 21.00'den itibaren sürecek. Hafta sonları ise pazar günü yasak olacak.

- 1 Haziran'dan itibaren ikinci aşamaya geçilecek. Hafta içi sokağa çıkma yasağı 22.45'e çekilecek ve pazar günü yasak olmaktan çıkacak.

- Her şey öngörüldüğü gibi giderse temmuz ortasından itibaren akşam yasağı 23.45'e ya da 24.00 e çekilecek.

MEMURLAR.NET DEĞERLENDİRMESİ

Genel olarak kabine üyeleri 17 Mayıs'ta vaka sayısının 5 bine altına düşmesini bekliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy "17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek" demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise diğer kabine üyelerinden farklı bir açıklama yapmış ve Yenişafak gazetesine verdiği röportajda, "Okullar açılmadan önce vakaların 1000'in altına düştüğünü görmeliyiz." demişti. Memurlar.net'teki ilgili haber için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığının vaka sayılarını gösteren tablosuna göre Kasım ayından bu yana görülen en düşük vaka sayısı 5 bin olmuştu. Bakan Koca'nın söylemiş olduğu 1000 vaka sayısı, eğer bir dil sürçmesi değilse, bu yıl için 1000'li vaka sayılarına ulaşmak mümkün görünmüyor. Bu nedenle gazeteci Deniz Zeyrek'in ulaştığını iddia ettiği bilgiler doğru olabilir.
Memurlar.Net
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