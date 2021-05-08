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Konut satışında rekor bekleniyor

Gayrimenkul sektörü, tam kapanmanın ardından yabancıya gayrimenkul satışında rekor bekliyor. Sektör temsilcileri 3 ayda 15 bin ev satılacağını belirtiyor.
 08 Mayıs 2021 10:07
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Konut satışında rekor bekleniyor

Kovid-19 ile mücadele kapsamında 18 günlük tam kapanma sürecine giren Türkiye'yi kısıtlamanın hemen ardından yabancıya ev satışında tarihinin en parlak günleri bekliyor.

Uzmanlar, ülkelerarası seyahat kısıtlamasının ortadan kalkmasıyla birlikte, sektörde yoğun bir yabancı yatırımcı trafiği oluşması ve ertelenen talebin atağa kalkmasını bekliyor.

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı ve Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Akbal, Türkiye'nin hem gurbetçiler hem de Avrupalı emekliler için bir cennet olduğunu belirterek, "Araplar daha çok yatırım amaçlı alım yaparken, Avrupalılar oturumluk alıyor" dedi.

DÜNYA KAN KAYBETTİ

Faruk Akbal, dünyanın dört bir yanında gayrimenkul pazarının pandemi sürecinde ciddi kan kaybettiğini ve bu kan kaybından en az etkilenen ülkelerin başında ise Türkiye'nin geldiğini vurguladı. Bununla birlikte Türkiye'nin pandemi döneminde sağlık alanında gösterdiği başarılı performansın da yabancı yatırımcı nezdinde büyük ilgi çektiğini ifade eden Akbal, "Özellikle Avrupalı yatırımcıların Türkiye algısının güçlenmesinde, bu pandemi döneminde ortaya koyduğumuz performans son derece etkili oldu. Bunu yaptığımız bire bir görüşmelerde çok net biçimde görüyoruz. Tam kapanmanın açılmasıyla biriken yabancı talebinin de patlayacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

SAĞLIKTA GÜÇLÜYÜZ

2020'de bir önceki yıla göre konut satış adedinin yüzde 9 arttığına dikkat çeken Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik de pandemide böyle bir artış oranının Avrupa'da yaşanmadığına dikkat çekti. Çelik, "Aksine İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya gibi ülkelerde yüzde 10 ila 25 arasında dramatik düşüşler yaşandı. Bayramdan sonra satışlar ciddi artacak" dedi.

Çelik, Türkiye'nin sağlık sektöründeki gücünün ülkemizi yabancıya konut satışında öne çıkardığını belirterek, "Artan döviz kurunun ve devam eden 250 bin dolarlık konut alımına vatandaşlık hakkının da etkisiyle özellikle İstanbul ve güneydeki illere Avrupalıların konut alım ilgisinin süreceği bir gerçek" diye konuştu.

İRAN, IRAK VE RUSYA İLK 3'TE YER ALIYOR

Tam kapanmayla geçen sürenin ardından gayrimenkul sektöründe ciddi bir yükseliş beklendiğine dikkat çeken Hakan Bucak, "Tam kapanma sonrasında sektörün en verimli dönemi başlayacak. Tıpkı turizm gibi, gayrimenkul sektörü de canlanacak. Ocak-mart arası dönemde yabancı yatırımcıların vatandaşı oldukları ülke sıralamasına baktığımızda, 1.599 satış ile ilk sırada İran'ı görüyoruz. Irak, 1.461 adet konut alımı ile ikinci sırada yer alıyor. Irak'ı 938 adetlik konut satışıyla Rusya ve sırasıyla Afganistan, Kazakistan, Almanya ve Yemen takip ediyor. Bu süreçte toplamda 9 bin 992 adet konut satışının yapıldığını görüyoruz" dedi.

3 AYDA REKOR SATIŞ HEDEFİ

Gayrimenkul sektöründe tam kapanma sürecinde biriken talep nedeniyle rekor satışlar beklendiğini vurgulayan Mars Investment Genel Müdürü Hakan Bucak ise, "Tam kapanma sonrasında sektörün en verimli dönemi başlayacak. Tıpkı turizm gibi, gayrimenkul sektörü de canlanacak. Biriken yoğun talebin etkisiyle, tam kapanma sonrası 3 aylık süreçte toplam 12 bin ila 15 bin konut satışı aralığında bir performans rekoru bekleniyor" dedi.

SEDA TABAK

Sabah
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