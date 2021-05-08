1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sendika, bakım annelerinin çalışma koşullarının düzeltilmesini talep etti

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapan sosyal hizmet personeli ve bakım anneleri için en büyük Anneler Günü hediyesinin, çalışma koşullarının bir an önce düzeltilmesi olacağını belirtti.
 08 Mayıs 2021 10:40
+Aa- Yazdır
Sendika, bakım annelerinin çalışma koşullarının düzeltilmesini talep etti

Sert, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda kalan kimsesiz çocuklar ve yaşlılara bakmakla yükümlü sosyal hizmet personeli ve bakım annelerinin Anneler Günü'ne buruk girdiğini belirtti.

Özellikle salgın sürecinde canları pahasına devletin emaneti kimsesiz çocuklar ile yaşlıların her türlü bakımını yapan bakım annelerinin, ağır çalışma koşullarından dolayı kendi evlatlarını göremediğini savunan Sert, "Özellikle pandemi sürecinde giderek ağırlaşan çalışma koşulları, 696 sayılı KHK ile atananların tayin ve becayiş hakları olmadığı için bozulan aile bütünlükleri, emeklilik haklarında yaşadıkları eşitsizlik ve benzeri birçok sorun hem bütünüyle sosyal hizmet işçisinin hem de binlerce bakım annesinin ortak problemi olarak çözüm beklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Sendika olarak, günlerce evlerine gitmeden hizmet veren bakım annelerinin Anneler Günü'nü kutlamak ve sorunlarına işaret etmek üzere kısa film hazırladıklarını bildiren Sert, kısa filmin, yaşanan sıkıntıların özeti olması ve çözümün aciliyeti açısından son derece önem taşıdığını vurguladı.

Sert, "Devletin bakım anneleri, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık ve ilgili tüm kesimlerden Anneler Günü müjdesi olarak annelik haklarının gözetilmesini ve sorunlarının bir an önce çözülmesini bekliyor." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türk Tabipleri Birliği: Önlemler alınsın okullar açılsın!
08 Mayıs 2021 09:06		 Türk Tabipleri Birliği: Ramazan Bayramı sonrası okullar açılsın
07 Mayıs 2021 14:32
TŞOF: Yılın ilk 3 ayında kazaya karışan kamyonet ve motosiklet sayıları eşitlendi
06 Mayıs 2021 13:48		 İstanbul'da binlerce çalışan anne bu kararı bekliyor
05 Mayıs 2021 23:29
Tam kapanmada gözlükçü tartışması
04 Mayıs 2021 15:24		 Hak-İş Ulusal ve Uluslararası Boyutuyla İş Sağlığı ve Güvenliği Raporu hazırladı
04 Mayıs 2021 14:01
Atıl telefonlar kadınların hayatını kurtaracak
03 Mayıs 2021 23:27		 'Seyyanen zam kaçınılmaz hale gelmiştir'
03 Mayıs 2021 15:04
Hak-İş, Honaz Belediye Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
03 Mayıs 2021 14:38		 TÜRSAB: Tam kapanmadaki hatalar Türk turizmine zarar veriyor
02 Mayıs 2021 09:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:54 - Özel hastanelerdeki tedavi ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı11:44 - Sağlık çalışanları: Şehir hastanelerinde kreşler olmalı11:35 - TOGG'un mobilite dünyası Avrupa'ya uzandı11:33 - Fedakar anne 50'sinde aldığı ehliyetle oğlunu 'mezuniyete' taşıdı11:31 - İkinci el online oto pazarında satış ve fiyatlar düştü11:30 - Sağlık çalışanı annelerin dilekleri ortak: Artık salgın bitsin
11:29 - Uzmanlardan deniz salyasının önlenmesi için 'arıtma' önerisi11:15 - Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı, füze atışlarına hazır11:04 - Türkiye'de 'e-pazaryerleri'nin ticaret hacmi 34,1 milyar liraya ulaştı11:00 - Alparslan Kuytul serbest bırakıldı10:57 - Pazar yeri esnafı bugün tezgahları açtı10:54 - 61 ova 'büyük ova koruma alanı' olarak belirlendi
10:50 - Milli Savunma Bakanı Akar, bordo berelilerle iftar yaptı10:47 - 11 aracın karıştığı akılalmaz kaza kamerada: 4 yaralı10:45 - Tam kapanmada, kuyruksokumu kemiği şikayetleri arttı10:40 - Sendika, bakım annelerinin çalışma koşullarının düzeltilmesini talep etti10:35 - Türkiye'nin yeni bilgi yarışması 'TRT Bil Bakalım' zirveye yerleşti
10:29 - Van'da kaçak inci kefali avlayanlara 15 bin lira ceza kesildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
Kısıtlamada en kritik gün geldi, yeni yasaklar devreye alınıyor
Sağlık Bakanlığı personeline 4 ay süreyle ek ödeme
Gazeteci Zeyrek: Okullar bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak
Trabzon İdare mahkemesi kararını değerlendiriyoruz: Öğrenci derse gelmezse öğretmen ek ders ücreti alabilir mi?
Lille Belediyesi: Burak Yılmaz'ın heykelini dikeceğiz!
Erdoğan'dan iftar yapan askerlere sürpriz!
WhatsApp bir kez daha geri adım attı
Ticaret Bakanlığında Bakan Yardımcısı görevden alındı, yeni atama yapıldı
Konut satışında rekor bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte bir gün 1
elini kolunu sallaya sallaya gezmek 2
marşmelov 1
Haberin olsun 2
çanak çömlek patladı 3
analitik düşünce 4
kırmızı oda 1
pırlanta yüzüğü yanlışlıkla çöpe atmak 2
auram var benim 1
ayvalık 2
SON İLANLAR
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam