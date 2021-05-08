Sendika, bakım annelerinin çalışma koşullarının düzeltilmesini talep etti
|08 Mayıs 2021 10:40
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Sert, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda kalan kimsesiz çocuklar ve yaşlılara bakmakla yükümlü sosyal hizmet personeli ve bakım annelerinin Anneler Günü'ne buruk girdiğini belirtti.
Özellikle salgın sürecinde canları pahasına devletin emaneti kimsesiz çocuklar ile yaşlıların her türlü bakımını yapan bakım annelerinin, ağır çalışma koşullarından dolayı kendi evlatlarını göremediğini savunan Sert, "Özellikle pandemi sürecinde giderek ağırlaşan çalışma koşulları, 696 sayılı KHK ile atananların tayin ve becayiş hakları olmadığı için bozulan aile bütünlükleri, emeklilik haklarında yaşadıkları eşitsizlik ve benzeri birçok sorun hem bütünüyle sosyal hizmet işçisinin hem de binlerce bakım annesinin ortak problemi olarak çözüm beklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Sendika olarak, günlerce evlerine gitmeden hizmet veren bakım annelerinin Anneler Günü'nü kutlamak ve sorunlarına işaret etmek üzere kısa film hazırladıklarını bildiren Sert, kısa filmin, yaşanan sıkıntıların özeti olması ve çözümün aciliyeti açısından son derece önem taşıdığını vurguladı.
Sert, "Devletin bakım anneleri, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık ve ilgili tüm kesimlerden Anneler Günü müjdesi olarak annelik haklarının gözetilmesini ve sorunlarının bir an önce çözülmesini bekliyor." ifadesini kullandı.
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