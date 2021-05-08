1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

11 aracın karıştığı akılalmaz kaza kamerada: 4 yaralı

Zincirlikuyu'da altgeçitte süratli bir şekilde seyrettiği esnada kontrolü kaybeden otomobil, sağ şeritteki araca çarptıktan sonra refüjdeki demir bariyerleri parçalayarak karşı istikamete uçtu. Otomobilin karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışması sonucu toplamda 11 araç zarar gördü. Bariyerlerden kopan bir parça ise metrobüs durağında bekleyen bir kadının üstüne düştü. Olayda yaralanan 2'si sürücü 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
 08 Mayıs 2021 10:47
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Zincirlikuyu Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tam kapanma nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 34 NG 6108 plakası otomobille seyir halinde olan İbrahim Aydemir, Sarıyer istikametine seyretmeye başladı. Aydemir, Balmumcu altgeçidinden en sol şeritte seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeritte seyreden 06 ADB 838 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil çelik bariyerlere sağlanırken, kontrolden çıkan Aydemir'in içerisinde bulunduğu otomobil ise refüjdeki demir bariyerleri devirerek karşı yönden gelen 34 SG 7063 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu aracın çarptığı çit ve demir bariyerlerden kopan parçalara seyir halindeki 8 araca çarparak zarar verdi. Yine kopan parçalardan biri Zincirlikuyu köprüsünün altındaki metrobüs durağında bekleyen Işıl Şahin'e üstüne düştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü, 3 kişinin yaralandığı ve 11 araç zarar gördüğü feci kaza kameralara yansıdı. Görüntülerde, trafik aktığı esnada kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyerlere çarpıyor. Araç ardından karşı yöne uçarak araçla çarpışıyor.

Demir parçası metrobüs bekleyen kadına düştü

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 sürücü ve durakta bekleyen Işıl Şahin'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar emniyet otoparkına götürüldü. Kaza nedeniyle duran trafik ise çalışmaların ardından trafiğe aşıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Alparslan Kuytul serbest bırakıldı
08 Mayıs 2021 11:00		 Malatya'yı sarsan tecavüz iddiası! CHP inceleme başlattı
08 Mayıs 2021 09:52
Adına eskort sitesi açtı, şikayet etti serbest kaldı
08 Mayıs 2021 09:18		 Faciaya ramak kala: Geri manevra yapmak isteyen yolcu otobüsü şarampolde asılı kaldı
08 Mayıs 2021 08:00
Eşinin cesedi parçalanmış olarak foseptikte bulunan kadın tutuklandı
07 Mayıs 2021 21:25		 Nöbetten dönen kadın doktorun aracı takla attı
07 Mayıs 2021 19:35
Karaman'da tırın dorsesine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
07 Mayıs 2021 18:25		 Köy evinin bahçesindeki çadırda kumar oynayan 26 kişi yakalandı
07 Mayıs 2021 17:18
Polis son anda yetişti! Samsun'da 2. kez tuzağa düşmek üzereydi
07 Mayıs 2021 17:04		 İnternet siparişlerini alıp, kargodan teslim alarak dolandıran 2 zanlı tutuklandı
07 Mayıs 2021 16:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:54 - Özel hastanelerdeki tedavi ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı11:44 - Sağlık çalışanları: Şehir hastanelerinde kreşler olmalı11:35 - TOGG'un mobilite dünyası Avrupa'ya uzandı11:33 - Fedakar anne 50'sinde aldığı ehliyetle oğlunu 'mezuniyete' taşıdı11:31 - İkinci el online oto pazarında satış ve fiyatlar düştü11:30 - Sağlık çalışanı annelerin dilekleri ortak: Artık salgın bitsin
11:29 - Uzmanlardan deniz salyasının önlenmesi için 'arıtma' önerisi11:15 - Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı, füze atışlarına hazır11:04 - Türkiye'de 'e-pazaryerleri'nin ticaret hacmi 34,1 milyar liraya ulaştı11:00 - Alparslan Kuytul serbest bırakıldı10:57 - Pazar yeri esnafı bugün tezgahları açtı10:54 - 61 ova 'büyük ova koruma alanı' olarak belirlendi
10:50 - Milli Savunma Bakanı Akar, bordo berelilerle iftar yaptı10:47 - 11 aracın karıştığı akılalmaz kaza kamerada: 4 yaralı10:45 - Tam kapanmada, kuyruksokumu kemiği şikayetleri arttı10:40 - Sendika, bakım annelerinin çalışma koşullarının düzeltilmesini talep etti10:35 - Türkiye'nin yeni bilgi yarışması 'TRT Bil Bakalım' zirveye yerleşti
10:29 - Van'da kaçak inci kefali avlayanlara 15 bin lira ceza kesildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
Kısıtlamada en kritik gün geldi, yeni yasaklar devreye alınıyor
Sağlık Bakanlığı personeline 4 ay süreyle ek ödeme
Gazeteci Zeyrek: Okullar bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak
Trabzon İdare mahkemesi kararını değerlendiriyoruz: Öğrenci derse gelmezse öğretmen ek ders ücreti alabilir mi?
Lille Belediyesi: Burak Yılmaz'ın heykelini dikeceğiz!
Erdoğan'dan iftar yapan askerlere sürpriz!
WhatsApp bir kez daha geri adım attı
Ticaret Bakanlığında Bakan Yardımcısı görevden alındı, yeni atama yapıldı
Konut satışında rekor bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 1
guguk kuşu 1
cefapişe 1
oturtma 1
Mehiko 1
japon yapıştırıcı 3
en akıllımız tanosçuluk oynuyor 1
antagonist 1
otur fatma 3
gel kulağına fısıldayayım 1
SON İLANLAR
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam