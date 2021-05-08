11 aracın karıştığı akılalmaz kaza kamerada: 4 yaralı
|08 Mayıs 2021 10:47
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Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Zincirlikuyu Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tam kapanma nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 34 NG 6108 plakası otomobille seyir halinde olan İbrahim Aydemir, Sarıyer istikametine seyretmeye başladı. Aydemir, Balmumcu altgeçidinden en sol şeritte seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeritte seyreden 06 ADB 838 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil çelik bariyerlere sağlanırken, kontrolden çıkan Aydemir'in içerisinde bulunduğu otomobil ise refüjdeki demir bariyerleri devirerek karşı yönden gelen 34 SG 7063 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu aracın çarptığı çit ve demir bariyerlerden kopan parçalara seyir halindeki 8 araca çarparak zarar verdi. Yine kopan parçalardan biri Zincirlikuyu köprüsünün altındaki metrobüs durağında bekleyen Işıl Şahin'e üstüne düştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü, 3 kişinin yaralandığı ve 11 araç zarar gördüğü feci kaza kameralara yansıdı. Görüntülerde, trafik aktığı esnada kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyerlere çarpıyor. Araç ardından karşı yöne uçarak araçla çarpışıyor.
Demir parçası metrobüs bekleyen kadına düştü
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 sürücü ve durakta bekleyen Işıl Şahin'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar emniyet otoparkına götürüldü. Kaza nedeniyle duran trafik ise çalışmaların ardından trafiğe aşıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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