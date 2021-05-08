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61 ova 'büyük ova koruma alanı' olarak belirlendi

Ovaların korunması amacıyla yaklaşık 550 bin 802 hektarlık alana sahip 61 ova, "büyük ova koruma alanı" olarak ilan edildi.
 08 Mayıs 2021 10:54
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61 ova 'büyük ova koruma alanı' olarak belirlendi

Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği ovalar, büyük ova koruma alanı olarak belirlendi.

Ovaların sınırları içinde yer alan onaylı planlı alanlar ile kararın yayımı tarihi itibarıyla tarım dışı kullanıma için verilmiş alanlar kapsam dışında tutuldu.

Karar kapsamında çeşitli şehirlerdeki yaklaşık 550 bin 802 hektarlık alana sahip 61 ova, "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi.

Adıyaman'daki Bölükyayla, Aksaray'daki Akhisar ve Harmandalı, Ankara'daki Evren ve Polatlı (Gırmeç-Poyraz), Antalya'daki Ayanlar, Bahçeyaka, Gökpınar, Karataş, Kırkpınar ve Korkuteli, Bolu'daki Gerede Dörtdivan, Burdur'daki Bucak, Çanakkale'deki Bayramiç Yiğitler, Çan Terzialan, Gelibolu Demirtepe, Merkez Özbek-Yapıldak, Yenice Akcakoyun, Yenice Davutköy, Yenice Gündoğdu ve Yenice merkez, Çankırı'daki Çankırı merkez ve Eldivan, Çorum'daki Çayyaka, Çorum, Kızılırmak, Sungurlu, Tozluburun, Denizli'deki Alikurt, Barza, Çameli, Denizli Medele, Denizli Tavas, Denizli Ovacık, Hambat ve Kızılca, Edirne'deki Edirne Türkobası, Eskişehir'deki Beylikova, Gökçekuyu, Kaldırımköy, Karaören, Kavacık, Kümbet, Mahmudiye, Uluçayır, İzmir'deki Selçuk/Çamlık, Kiraz, Menderes ve Oğlananası, Karaman'daki Kazım Karabekir, Kırklareli'deki İnece, Kırşehir'deki Malya, Karacaören, Yeniköy, Muğla'daki Ağaçlıhüyük, Çamurköy, Gölbent, İncealiler, Milas ve Pınarlıbelen ile Sinop'taki Sinop Saraydüzü Cuma ovaları bu kapsama alındı.

Kararda ayrıca 28 ovanın sınırlarında değişikliğe gidildi.
Anadolu Ajansı
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