Pazar yeri esnafı bugün tezgahları açtı
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Bolu'da da pazar yeri esnafı bugün tezgahlarını açtı.
|08 Mayıs 2021 10:57
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