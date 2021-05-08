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Alparslan Kuytul serbest bırakıldı

Gözaltındaki Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul ile 3 vakıf üyesi serbest bırakıldı
 08 Mayıs 2021 11:00
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- Adana'da, kanuna aykırı şekilde eylem yapmaya çalışırken gözaltına alınan, kayyum atanan ve kapatma davası süren Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte 4 Mayıs'ta polis ekiplerince gözaltına alınan, "vakıf faaliyetleri adı altında kuruluş amacı dışında faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle kayyum atanan ve kapatma davası devam eden Adana merkezli Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Kuytul, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Kuytul, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve yandaşlarının 4 Mayıs'ta gerçekleştirmek istediği kanuna aykırı eyleme müdahale etmiş, gözaltına alınan bazı şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.
Anadolu Ajansı
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