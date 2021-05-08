Alparslan Kuytul serbest bırakıldı
|08 Mayıs 2021 11:00
|+Aa- Yazdır
- Adana'da, kanuna aykırı şekilde eylem yapmaya çalışırken gözaltına alınan, kayyum atanan ve kapatma davası süren Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kentte 4 Mayıs'ta polis ekiplerince gözaltına alınan, "vakıf faaliyetleri adı altında kuruluş amacı dışında faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle kayyum atanan ve kapatma davası devam eden Adana merkezli Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Kuytul, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Kuytul, adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve yandaşlarının 4 Mayıs'ta gerçekleştirmek istediği kanuna aykırı eyleme müdahale etmiş, gözaltına alınan bazı şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|11 aracın karıştığı akılalmaz kaza kamerada: 4 yaralı
08 Mayıs 2021 10:47
|Malatya'yı sarsan tecavüz iddiası! CHP inceleme başlattı
08 Mayıs 2021 09:52
|Adına eskort sitesi açtı, şikayet etti serbest kaldı
08 Mayıs 2021 09:18
|Faciaya ramak kala: Geri manevra yapmak isteyen yolcu otobüsü şarampolde asılı kaldı
08 Mayıs 2021 08:00
|Eşinin cesedi parçalanmış olarak foseptikte bulunan kadın tutuklandı
07 Mayıs 2021 21:25
|Nöbetten dönen kadın doktorun aracı takla attı
07 Mayıs 2021 19:35
|Karaman'da tırın dorsesine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
07 Mayıs 2021 18:25
|Köy evinin bahçesindeki çadırda kumar oynayan 26 kişi yakalandı
07 Mayıs 2021 17:18
|Polis son anda yetişti! Samsun'da 2. kez tuzağa düşmek üzereydi
07 Mayıs 2021 17:04
|İnternet siparişlerini alıp, kargodan teslim alarak dolandıran 2 zanlı tutuklandı
07 Mayıs 2021 16:47