1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı, füze atışlarına hazır

ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç: Silahlı insansız deniz aracımız, prototip botuyla tamamıyla operasyona hazır. Simülasyon atışlarımız da gayet başarılı şekilde tamamlandı, önümüzdeki günlerde harp başlıklı gerçek füze atışlarıyla bu projeyi noktalamış olacağız"
 08 Mayıs 2021 11:15
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

- Türk savunma sanayisi şirketlerinin iş birliğiyle geliştirilen "ULAQ" serisinin ilk platformu olan Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), füze atışlarına hazır hale getirildi.

ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından yaklaşık üç yıl önce başlatılan araştırma-geliştirme çalışmaları sonunda Antalya'da üretimine başlanan Türkiye'nin ilk silahsız deniz aracının prototip üretimi tamamlandı. Denize indirilerek mavi sularda tecrübe seyirlerine başlayan SİDA, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Yerli ve milli savunma sanayi açısından "heyecan verici" olarak nitelenen SİDA, üstün yetenekleriyle dikkati çekiyor. Türkiye'nin deniz gücüne büyük katkı sağlaması planlanan SİDA, 400 kilometre seyir menzili, saatte 65 kilometre sürati, milli kriptolu haberleşme altyapısı, gündüz ve gece görüş kabiliyetine sahip.

Gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA, keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabilecek.

Araç, milli füze sistemleri üreticisi ROKETSAN'ın ürünleri 4'lü lazer güdümlü füze Cirit podu ve 2'li Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS) lançeri ile de donatıldı.

- Testlerden başarıyla geçti

ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl üretim faaliyetlerine başladıklarını, prototipi tamamlayarak denize indirdiklerini ve yoğun test faaliyetlerine tabi tuttuklarını söyledi.

Uzaktan komutalı ya da otonom olarak hareket edebilen aracın test faaliyetlerini de başarılı şekilde tamamladığını aktaran Alanç, "Silahlı insansız deniz aracımız, prototip botuyla tamamıyla operasyona hazır. Simülasyon atışlarımız da gayet başarılı şekilde tamamlandı, önümüzdeki günlerde harp başlıklı gerçek füze atışlarıyla bu projeyi noktalamış olacağız." diye konuştu.

Füze atışlarının tamamlanmasıyla aracın kullanıma sunulacağını vurgulayan Alanç, önceliğin Türk güvenlik kuvvetleri olduğunu, Milli Savunma Bakanlığının verdiği izinler doğrultusunda dost ve müttefik ülkelere ihracatına başlanılacağını bildirdi.

Seri üretime de hazır olduklarına dikkati çeken Alanç, "Seri üretim için altyapımız hazır. Senede 50 botun üzerinde inşa edip, operasyona hazır hale getirebilecek kabiliyete sahibiz." dedi.

Bundan sonra da alternatif tasarımlar, farklı kabiliyette silahlı insansız deniz araçlarının üretimine başlayacaklarını belirten Alanç, istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım, tahliye amaçlı insansız deniz araçlarının üretimine de hazır olduklarını dile getirdi.

- "Mavi vatan emin ellerde"

Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Erdal Torun da iki deneyimli şirketin tecrübesini birleştirerek, mavi vatan sahasına yönelik bir projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yapay zekadan yola çıkılarak projenin tasarlandığını ve üretiminin gerçekleştirildiğini aktaran Torun, deniz aracının bütün hareketlerini kontrol altına tutabilecek, uzaktan sevk ve idare edebilecek komuta kontrol sistemiyle seyir halinde olacağını bildirdi.

Savunma alanına önemli bir değer kazandırıldığını anlatan Torun, "Bu yıl içinde SİDA'yı atışlara hazır hale getireceğimizin sözünü vermiştik, bunu gerçekleştiriyoruz. Mavi vatan emin ellerde diyebiliriz, milletimize armağanımız olsun." dedi.

Ares ve Meteksan olarak farklı konseptlerde projenin devamını getireceklerini aktaran Torun, bunun için gerekli altyapıya sahip olduklarını vurguladı.

Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından taleplere göre farklı tasarımlarda üretim yapılabileceğini belirten Torun, "ULAQ serisinin ilk platformunu hayata geçirdik, bundan sonra da farklı kabiliyetlerde deniz aracı üretimlerimiz olacak." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
WhatsApp bir kez daha geri adım attı
08 Mayıs 2021 08:55		 'Türkiye'yi üretim ve teknoloji üssü haline dönüştürmekte kararlıyız'
07 Mayıs 2021 17:41
Türkiye, hava savunmada 'Hisar' kuruyor
07 Mayıs 2021 13:19		 Twitter, 'bahşiş özelliğini' resmen duyurdu
07 Mayıs 2021 11:18
Milli Muharip Uçak 2023'te motor çalıştıracak
05 Mayıs 2021 22:21		 1500 beygir gücündeki ilk motor BATU başarıyla ateşlendi
05 Mayıs 2021 19:15
Hacker'lar TEKNOFEST Hack İstanbul'da sınırları zorlayacak
04 Mayıs 2021 22:19		 Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA'larla tatbikat yaptı
04 Mayıs 2021 19:13
HİSAR-A füzesi, Aksaray'da yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu
04 Mayıs 2021 13:35		 Konya, dijital dünya devlerinin 'bulut veri merkezleri' haline gelebilir
04 Mayıs 2021 13:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:56 - E-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşlar, polislerin kimliğine ulaşabilecek11:54 - Özel hastanelerdeki tedavi ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı11:44 - Sağlık çalışanları: Şehir hastanelerinde kreşler olmalı11:35 - TOGG'un mobilite dünyası Avrupa'ya uzandı11:33 - Fedakar anne 50'sinde aldığı ehliyetle oğlunu 'mezuniyete' taşıdı11:31 - İkinci el online oto pazarında satış ve fiyatlar düştü
11:30 - Sağlık çalışanı annelerin dilekleri ortak: Artık salgın bitsin11:29 - Uzmanlardan deniz salyasının önlenmesi için 'arıtma' önerisi11:15 - Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı, füze atışlarına hazır11:04 - Türkiye'de 'e-pazaryerleri'nin ticaret hacmi 34,1 milyar liraya ulaştı11:00 - Alparslan Kuytul serbest bırakıldı10:57 - Pazar yeri esnafı bugün tezgahları açtı
10:54 - 61 ova 'büyük ova koruma alanı' olarak belirlendi10:50 - Milli Savunma Bakanı Akar, bordo berelilerle iftar yaptı10:47 - 11 aracın karıştığı akılalmaz kaza kamerada: 4 yaralı10:45 - Tam kapanmada, kuyruksokumu kemiği şikayetleri arttı10:40 - Sendika, bakım annelerinin çalışma koşullarının düzeltilmesini talep etti
10:35 - Türkiye'nin yeni bilgi yarışması 'TRT Bil Bakalım' zirveye yerleşti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
Kısıtlamada en kritik gün geldi, yeni yasaklar devreye alınıyor
Sağlık Bakanlığı personeline 4 ay süreyle ek ödeme
Gazeteci Zeyrek: Okullar bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak
Trabzon İdare mahkemesi kararını değerlendiriyoruz: Öğrenci derse gelmezse öğretmen ek ders ücreti alabilir mi?
Lille Belediyesi: Burak Yılmaz'ın heykelini dikeceğiz!
Erdoğan'dan iftar yapan askerlere sürpriz!
WhatsApp bir kez daha geri adım attı
Ticaret Bakanlığında Bakan Yardımcısı görevden alındı, yeni atama yapıldı
Konut satışında rekor bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 1
guguk kuşu 1
cefapişe 1
oturtma 1
Mehiko 1
japon yapıştırıcı 3
en akıllımız tanosçuluk oynuyor 1
antagonist 1
otur fatma 3
gel kulağına fısıldayayım 1
SON İLANLAR
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam