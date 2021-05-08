Sağlık çalışanı annelerin dilekleri ortak: Artık salgın bitsin

- İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ettikleri için ikinci kez Anneler Günü'nü çocuklarından uzak geçiren sağlık çalışanı anneler, gelecek yıl bu özel günü evlatlarının yanında kutlamak istiyor.

Son bir yıldır hayatlarındaki her özel günü sevdiklerinden uzak geçirmek zorunda kalan sağlık çalışanlarının hastane yoğun bakım ve servislerdeki salgınla mücadeleleri sürüyor.

İzmir'de Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak ilan edilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli sağlık çalışanı anneler, ikinci kez çocuklarından uzak bir Anneler Günü geçirmenin burukluğunu yaşıyor.

Vaka sayılarının artmasına bağlı olarak uygulanan tam kapanmayla birlikte yoğun bakım servislerindeki mesaileri de artan sağlık çalışanı anneler, çocuklarına doyasıya sarılacakları günün hayalini kuruyor.

Sağlık çalışanı anneler bu yıl da virüsle savaştıkları için çocuklarından gelen Anneler Günü kutlamalarını gözleri yaşlı şekilde telefonla kabul ediyor.

- "Yine Anneler Günü geldi ama bizler çocuklarımızdan yine ayrıyız"

Hastanede anestezi uzmanı olarak görev yapan 2 çocuk annesi Leyla Gül Çağlayan, AA muhabirine, Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde görev yaptığı için bir yıldır çocuklarına hasret kaldığını söyledi.

Salgının ilk aylarında çocuklarına hastalık bulaştırmamak için izole bir hayat yaşadığını anlatan Çağlayan, "Bir anne olarak böyle yaşamak çok zor. Çocuklarım evde ve ben onların yanında olamıyorum. Bu nedenle onlara yeteri kadar annelik yaptığımı düşünmüyorum. Eve gittiğim zaman çocuklarım bana sarılmak istiyor ama ben kendimi kirli hissettiğim için onlara sarılıp öpemiyorum. Bu beni çok üzüyor. Yine Anneler Günü geldi ama bizler çocuklarımızdan yine ayrıyız." dedi.

- "Seneye Anneler Günü'nü hastanelerde geçirmek istemiyoruz"

Hemşire Arzu Tilkicioğlu ise salgın nedeniyle hem fiziksel hem de duygusal olarak çok yorulduğunu ifade etti.

Salgınla mücadelede herkese görev düştüğünü vurgulayan Tilkicioğlu, şunları kaydetti:

"İnsanlarımız kurallara uymazsa biz hastanelerin yoğun bakımlarından çıkamayacağız. Artık sağlık çalışanları olarak biz de nefes almak istiyoruz. Biz de çok özlediğimiz çocuklarımız ve sevdiklerimizle vakit geçirmek istiyoruz. Çocuklarımızla sadece telefonda yaşamak istemiyoruz. Onlara sarılamayınca ve koklamayınca annelik olmuyor. Artık herkes kurallara dikkat etsin. Artık sağlık çalışanları olarak seneye Anneler Günü'nü hastanelerde geçirmek istemiyoruz. Biz de bu özel günü çocuklarımızla birlikte tatil yaparak kutlamak istiyoruz."

- "Kovid-19 sürecinde çocuklarımın kahramanı oldum"

Hemşire Gülden Olgun ise 23 yıllık sağlık çalışanı olduğunu, meslek hayatında Kovid-19 süreci kadar yoğun bir dönem yaşamadığını belirtti.

En büyük destekçisinin çocukları olduğunu anlatan Olgun, "Çocuklarım bana 'Anne iyi ki hemşire olmuşsun, seninle gurur duyuyoruz' dediler. Ben onların bu süreçte kahramanları oldum. Bu yıl da Anneler Günü'nü onlardan ayrı kutluyorum. İnanıyorum ki insanlar kurallara uyar, seneye bu özel günü çocuklarımla kutlarım." ifadelerini kullandı.

Hemşire Fatma Çankaya, salgının sona ermesini çok istediğini dile getirerek, "Çocuklarım beni çok özledi, ben de onları. Çocuklarımla dolaşmayı, parka gitmeyi, onlarla dondurma yemeyi ve doyasıya sarılmayı çok özledim. İnsanlardan isteğim; ne olur maske, mesafe ve hijyen kurallarına uysunlar." diye konuştu.