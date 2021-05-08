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İkinci el online oto pazarında satış ve fiyatlar düştü

Nisan ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bir önceki aya kıyasla yüzde 22 azalışla 142 bin 688 olurken, araç fiyatları yüzde 2,3 düştü- Nisanda online pazarda en fazla dizel otomobiller tercih edildi- İkinci el online oto pazarında nisanda 321 elektrikli, 1.239 hibrit otomobil satıldı
 08 Mayıs 2021 11:31
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İkinci el online oto pazarında satış ve fiyatlar düştü

- İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, nisan ayında mart ayına göre yüzde 22, araç fiyatları ise ortalama yüzde 2,3 geriledi.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ayki satışlar, mart ayına kıyasla yüzde 22 azalarak 142 bin 688 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu. Mart ayında 182 bin 731 satış gerçekleşmişti.

Nisanda ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 oldu.

Geçen yılın nisan ayında 127 bin 252 araç satılmıştı. Satışlarda Nisan 2020'ye göre yaklaşık yüzde 12 artış görülürken, bu yılın ilk 4 aylık dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise satışlar yüzde 5 geriledi.

- İlana çıkan araç sayısı yüzde 0,4 geriledi

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 2020'nin nisan ayına göre yüzde 88 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 333 bin 976 oldu.

Nisanda ilana çıkan araçların yüzde 43'ü satıldı.

- Dizel otomobiller pazarı domine etti

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, nisanda en yüksek payı 91 bin 915 satış ve yüzde 64,42 payla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 47 bin 930 satış ve yüzde 33,59 payla benzinli, 1.283 satış ve yüzde 0,90 payla oto gazlı otomobiller takip etti.

Hibrit otomobillerin payı 1.239 satışla yüzde 0,87 ve elektrikli otomobillerin payı da 321 satışla yüzde 0,22 olarak belirlendi.

- Pazarın lideri C segmenti oldu

Segment bazında ele alındığında, geçen ay pazarın lideri 43 bin 108 satış ve yüzde 36,8'lik payla C segmenti oldu.

C segmentinden sonra en fazla satış yüzde 21,5 pay ve 25 bin 191'le B segmentinde kaydedildi.

Nisan ayı segment bazında mart ayı ile kıyaslandığında satışlarda en fazla artış yüzde 33 ile B-SUV ve yüzde 20 ile C-SUV segmentinde gerçekleşti.

- Araç fiyatlarında yüzde 2,3'lük düşüş

Nisanda ilanlar üzerinden yapılan analize göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 2,3'lük fiyat düşüşü oldu.

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 800 varyantın 15 farklı model yılındaki 48 bin 215 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, ilk 4 ayda A segmentine yüzde 5 puan gerçekleşirken, C-hatchbackte (HB) 1,1, C-sedanda 0,6 puan fiyatlarda düşüş gözlendi. Diğer segmentlerde ise ortalama 1 puan fiyat artışı belirlendi.

- İnternetten kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor

Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyorlar.

Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.
Anadolu Ajansı
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